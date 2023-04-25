嘉市建設處長將參加立委初選遭質疑行政不中立 田長沛：絕對守法
嘉義市建設處長田長沛表態爭取國民黨立委黨內初選，市議員王浩今在議會質詢市長黃敏惠，如果市府局處長參與選舉又沒辭去政務官，會不會行政不中立？黃敏惠表示，在民主機制及法律上都依法去做；王浩仍希望未來不會有政務官帶職參選的狀況發生。
王浩表示，參選是每個人的自由，但如帶職參選就有可能行政不中立的疑慮或動用行政資源、影響市政推動。他問黃敏惠對於部屬如要參選，是否會要求辭職，才不會有行政不中立的狀況。
黃敏惠表示，依公務人員行政中立法，適用範圍不包括政務人員及民選的地方首長，公告日期到投票日都有相關規範要遵守，每個人都要守法，在民主機制及法律上都依法去做。
田長沛表示，依據行政中立法，政務官及民選首長並未適用，但是在參選人登記後，需請假或在職不能違反行政中立、不能利用職權造成不公平情形，絕對都會遵守法律。
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