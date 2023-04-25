快訊

「這傢伙跟我4小時」企鵝妹環台遭尾隨 怪男一舉動被警抓了

聯華食品大火釀7死慘劇 急診醫師曝「致命原因」

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

嘉市建設處長將參加立委初選遭質疑行政不中立 田長沛：絕對守法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有意參選國民黨嘉義市立委黨內初選的建設處長田長沛表示，絕對會遵守法律，因為這是基本要求。記者李宗祐／攝影
有意參選國民黨嘉義市立委黨內初選的建設處長田長沛表示，絕對會遵守法律，因為這是基本要求。記者李宗祐／攝影

嘉義市建設處長田長沛表態爭取國民黨立委黨內初選，市議員王浩今在議會質詢市長黃敏惠，如果市府局處長參與選舉又沒辭去政務官，會不會行政不中立？黃敏惠表示，在民主機制及法律上都依法去做；王浩仍希望未來不會有政務官帶職參選的狀況發生。

王浩表示，參選是每個人的自由，但如帶職參選就有可能行政不中立的疑慮或動用行政資源、影響市政推動。他問黃敏惠對於部屬如要參選，是否會要求辭職，才不會有行政不中立的狀況。

黃敏惠表示，依公務人員行政中立法，適用範圍不包括政務人員及民選的地方首長，公告日期到投票日都有相關規範要遵守，每個人都要守法，在民主機制及法律上都依法去做。

田長沛表示，依據行政中立法，政務官及民選首長並未適用，但是在參選人登記後，需請假或在職不能違反行政中立、不能利用職權造成不公平情形，絕對都會遵守法律。

嘉義市議員王浩質詢市長黃敏惠，政務官若參選會有行政不中立疑慮。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩質詢市長黃敏惠，政務官若參選會有行政不中立疑慮。記者李宗祐／攝影

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

嘉市敬老卡還有進步空間 議員：以後市長也會用到

嘉義議員要求巿府務實解決BRT問題 黃敏惠：努力去做

嘉義市長黃敏惠施政報告 連任打破紀錄不忘肩負3大民意

嘉義興華中學16公尺高光電風雨球場啟用

相關新聞

嘉市建設處長將參加立委初選遭質疑行政不中立 田長沛：絕對守法

嘉義市建設處長田長沛表態爭取國民黨立委黨內初選，市議員王浩今在議會質詢市長黃敏惠，如果市府局處長參與選舉又沒辭去政務官，...

嘉義議員要求巿府務實解決BRT問題 黃敏惠：努力去做

嘉義市長黃敏惠今天在議會施政報告，希望中央履行承諾，嘉義市鐵路高架化由中央全額負擔，並希望趕快同意推動高鐵與台鐵間的輕軌...

台南著名景點藍晒圖推3.0版本 更大更美更好拍

台南著名的旅遊地標《藍曬圖》，推出3.0版本，今天在藍晒圖文化園區揭幕，不僅更大、更美，還兼具藝文展覽空間的功能，首檔展...

嘉義市長黃敏惠施政報告 連任打破紀錄不忘肩負3大民意

嘉義市長黃敏惠今天上午於市議會定期會進行施政報告，從新經濟、新體驗、新人才等3大面向作為報告主軸，並表示雖然她第4任市長...

嘉縣鹿草天主教堂活化 將打造鄉村醫療「活博物館」

嘉義縣鹿草鄉人口老化、外移，鹿草天主教堂及聖家醫院閒置逾30年，受限人力、資源無非活化，社團法人關愛故鄉公共服務協會認養...

貪便宜要不得！南市1工廠未落實空物防制操作罰600萬

台南市去年有工廠 因未落實空汙防制操作， 揮發性有機物VOCs濃度超標，遭罰600萬，環保局表示，活性碳因操作技術及防制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦