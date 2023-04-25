台南三爺溪主流全線整治完成 減少96％淹水面積
台南市政府今天宣布，已完成三爺溪主流全線整治，減少淹水面積96％，強化仁德區、永康區、東區及南區等區域防汛。
台南市政府今天發布新聞稿指出，三爺溪去年底完成主流全線整治，16年來斥資新台幣63億元，累積整治逾10公里河道護岸、完成6座大型抽水站，並改建4座橋梁。
台南市長黃偉哲表示，三爺溪整治歷經多任台南市長及縣長，近幾年來進入根本關鍵問題處理，但萬代橋預定明年才完工，今年防洪應急措施要到位，確保不淹水。
台南市水利局指出，三爺溪以主流整治拓寬、高地截流、低地抽排、阻水橋梁改建等策略，兼顧內外水治理，讓地形低窪而水患頻傳的三爺溪沿線、堤後低窪區積淹水獲得明顯改善，有效降低常水位。
水利局人員說，萬代橋上游改善工程於民國109年完成後，遇到短時強降雨就易淹水的崑山科大及中華醫大校區，近年來已無淹水情形。三爺溪流經區域淹水面積也逐年改善，從107年0823豪雨時淹水260公頃，縮減到110年0731豪雨10公頃，大幅降低96％。
目前，三爺溪還有晉祥橋、永寧橋、萬代橋陸續改建中；中華醫大校區內的崁腳抽水站也正在建置；市府將對仁德區太子廟中排、德糖路與民安路、中正路與崑崙路口等區域整治，配合增建雨水下水道及抽排設施，加速內水排放，並符合保護標準。
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