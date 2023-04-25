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嘉市敬老卡還有進步空間 議員：以後市長也會用到

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市新科議員郭定緯今天於市議會質詢敬老卡時表示，以後市長黃敏惠也有機會用到。記者李宗祐／攝影
嘉義市新科議員郭定緯今天於市議會質詢敬老卡時表示，以後市長黃敏惠也有機會用到。記者李宗祐／攝影

嘉義市新科議員郭定緯今天於市議會質詢敬老卡只提供搭公車福利，比照外縣市仍有很大進步空間，他建議增加醫療、休閒、運動等補助，且預算每年要增加。郭定緯說，計算在270天後市長黃敏惠也會用到，希望重視敬老卡問題。黃敏惠表示，敬老卡相關配套措施研議時會參考議員意見。

郭定緯質詢，對於目前敬老卡只針對搭縣市公車等優惠，這樣的補助並沒能發揮它的最大效益。外縣市的愛心敬老卡不止搭公車優惠，還有搭計程車愛心服務，有時長輩住家離公車站較遠，體力又不好，不是每個長輩都能搭公車，更顯得愛心計程車的重要。

他認為應該增加長輩想出門的動機，敬老卡除搭公車外，也可以有醫療、休閒、運動等補助。現在市府發出的敬老卡2萬5千多張，使用率每月2成左右，這樣不是變相浪費？建議每月1200元左右的補助可以挪用到健康、運動、醫療之類，才能擴大效用增加效益。

黃敏惠表示，運用有限的資源更多的事，目的是要讓65歲以上長輩能多走出來，多運動也多與外界互動。未來敬老卡的相關配套措施會再與社會處研議並參考議員的建議推行。

郭定緯說，女人的年齡是秘密，但因為市長黃敏惠是公眾人物，私下計算，再約270天後黃市長也會用到敬老卡，市長施政報告也談及2025年將邁入超高齡社會，未來老年人口只會增加不會減少，因此認為敬老卡預算每年要增加，使用率增高、價值提升、長者快樂養老。

嘉義市新科議員郭定緯質詢時建議，嘉義市敬老卡議增加醫療、休閒、運動等補助。記者李宗祐／攝影
嘉義市新科議員郭定緯質詢時建議，嘉義市敬老卡議增加醫療、休閒、運動等補助。記者李宗祐／攝影

公車 運動 長輩

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