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柳營區養雞場將進駐 緊鄰社區引發強烈抗議

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營區有養雞場將進駐緊鄰社區， 民進黨南市黨部主委潘新傳（右1）今聲援居民要求停工。圖 ／民進黨台南市黨部提供
台南柳營區有養雞場將進駐緊鄰社區， 民進黨南市黨部主委潘新傳（右1）今聲援居民要求停工。圖 ／民進黨台南市黨部提供

養雞業者擬在台南市柳營區果毅後小腳腿闢建養雞場，因緊鄰社區居民反彈，民進黨台南市黨部主委潘新傳今在說明會中要求應立即停工，柳營公所表示，在附近居民與里長同意前，須先暫停施工，後續發展引發關注。

柳營區長顏文穗表示，區公所一定秉公處理，在附近居民與里長同意前，須先暫停施工，請業者先回去跟股東及果毅後里民溝通，才能創造雙贏機會。

潘新傳表示，2020年12月業者向市府申請設置雞舍的農業設施獲准，然雞舍與民宅距離不到100公尺，未來若雞舍完工，養雞將造成雞屎味、毛絮、噪音，甚至廢水排放等，將影響居民生活。且業者已施工一段時間完全沒有跟當地居民溝通，地方怨聲載道。

市府農業局表示，台南市新設置「畜牧場管理自治條例」於2021年1月上路，新法明定畜牧場周邊400公尺內不得有民宅，業者是在新法上路前已核准通過，設置雞舍同意權在市府，附近居民與里長不同意設雞場，將呈報市府在民眾生活品質與農業生產都能雙贏的前提下可以共榮共存。

台南 牧場 民進黨

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