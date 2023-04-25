嘉義議員要求巿府務實解決BRT問題 黃敏惠：努力去做

嘉義市長黃敏惠今天在議會施政報告，希望中央履行承諾，嘉義市鐵路高架化由中央全額負擔，並希望趕快同意推動高鐵與台鐵間的輕軌；議員認為，市府一直強調要花250億元興建輕軌才能來帶動嘉義的發展，才能帶動人潮與觀光，但目前民眾最關心的BRT營運班次太少，等車時間太長，讓乘客感到不便。黃敏惠表示，會試著縣市共同解決問題。

市長黄敏惠於市議會定期會上作施政報告，黃敏惠說，能夠連任「打破大會紀錄」要感謝市民支持以及對市府團隊的肯定，也明白背後肩負著民意包括，嘉義市鐵路高架化中央全額負擔、趕快做高鐵與台鐵間的輕軌等。

她針對這半年的施政成果，以新經濟、新體驗、新人才等三大主軸，彙整十大旗艦計畫及各重要施政計畫於議會上說明。

市議員蔡文旭質詢，嘉義市府一直強調要花250億元興建輕軌才能來帶動嘉義的發展。但是目前BRT營運的問題是班次太少，等車時間太長，讓乘客感到不便。市府應該務實解決目前BRT的問題，民眾希望增加班次。

他表示，BRT目前20分鐘1班，1年營運成本約4500萬元，每張票價約25至60元，由高鐵每年補助約2500萬元。現在是由嘉義客運自負盈虧，市府並沒有編列預算給予支應。如果增加到每10分鐘1班車，將增加車輛、人員等成本，為何3、4年來討論BRT問題那麼久，市府都沒法增加班次？

蔡文旭認為，只要嘉義縣市政府1年共同分擔4千萬元的增班費用，即可讓班次提升到每10分鐘1班，解決目前月BRT的困境。縣市分擔這4千萬元，嘉義客運蔡經理也認同這樣的作法。千萬不要把當前問題視而不見，而一直規畫未來長期目標。