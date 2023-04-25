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疫情3年捐款告急 創世雲林辦園遊會祭手機、平板大禮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
創世基金會雲林斗六分院受疫情影響，今年5月將攜手各界愛心，擴大舉辦公益園遊會，民眾預定園遊券有機會抽中iPhone14、iPad Air等大禮。圖／創世斗六分院提供
創世基金會雲林斗六分院受疫情影響，今年5月將攜手各界愛心，擴大舉辦公益園遊會，民眾預定園遊券有機會抽中iPhone14、iPad Air等大禮。圖／創世斗六分院提供

創世基金會雲林斗六分院受疫情影響，3年沒有舉辦大型活動，捐款告急，今年5月將攜手各界愛心，擴大舉辦公益園遊會，民眾預定園遊券有機會抽中iPhone14、iPad Air等大禮。

公誠幼兒園學生今天穿著泰國、日本、韓國、印度、美國等各國服飾，以活力四射的熱舞表演，為創世公益園遊會宣傳，旭邦集團總裁莊志偉、旭邦不動產總經理莊美玲、雲林縣救國團真善美聯誼會長林玫芳、蜜蜂工坊副理廖珮廷、珍的西螺麻糬連小姐、斗六市民代表會主席胡克勤、斗六市民代表石豐瑋等人，也到場號召民眾，趕緊預訂園遊券，做公益享好禮。

創世斗六分院長張曉蓉表示，創世斗六院目前安養42位植物人，疫情三年，社福團體捐款受到大幅影響，希望透過園遊會的舉辦，找回善心人士心中的熱情，一同認助園遊券，為號召民眾踴躍參加，豪瑪輪胎股份有限公司捐贈I PHNOE、宜昇公司捐贈I PAD，讓預訂園遊券的民眾可參加抽獎。

創世斗六分院「植愛~心連新愛延續」多元文化公益園遊會，將於5月20日下午1時到5時，在斗六人文公園舉行，集結地方特色異國美食及伴手禮、精彩的演出、有趣又多元的遊戲，邀請社會各界共襄善舉，參與設攤、捐助物資。

預訂園遊券（每張100元），5張即可索取由誠泰醬油、西螺福興宮贊助精美醬油禮盒一組、15張可索取蜜蜂工坊台灣荔枝蜜一瓶、20張可索取蜜蜂工坊台灣柑橘蜜一瓶，數量有限，贈完為止，並機會抽中iPhone14、iPad Air、腳踏車等大獎。欲了解更多訊息，請洽愛心專線：（05）537-7855。園遊券預購連結 https://forms.gle/jwJMeNt7cc4gNb56A

創世基金會雲林斗六分院受疫情影響，今年5月將攜手各界愛心，擴大舉辦公益園遊會，民眾預定園遊券有機會抽中iPhone14、iPad Air等大禮。圖／創世斗六分院提供
創世基金會雲林斗六分院受疫情影響，今年5月將攜手各界愛心，擴大舉辦公益園遊會，民眾預定園遊券有機會抽中iPhone14、iPad Air等大禮。圖／創世斗六分院提供

斗六 蜜蜂 疫情

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