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奇美醫院響應世界地球日 與玉山銀行再辦「小農市集」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫院響應世界地球日，與玉山銀行再辦「小農市集」。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院響應世界地球日，與玉山銀行再辦「小農市集」。記者周宗禎／翻攝

奇美醫院響應世界地球日，今天中午與玉山銀行再次舉辦「小農市集」，鼓勵民眾購買在地、當季農產、食材，邀約身障庇護機構提供手作小物參與，身障青年演奏炒熱氣氛，希望大家以實際行動關懷支持弱勢，展現淨零永續的決心。

院長林宏榮表示，醫院同仁很多都出身農家，有時也會將自家耕種的農產品分享給同仁，今藉由小農市集活動，讓同仁在忙碌之餘，採購健康新鮮的蔬果及環保商品，增添環保意識，以綠色消費行動支持友善環境商品，為環保永續善盡責任。

奇美醫院營養科主任劉美媛表示，此次小農市集邀請到22家攤商，販售項目除有春季盛產的蔬果還有自種的咖啡、綠色植栽、及手做食品並將家中沒有用到二手物資販售給其他有需要的人使用，增加物資再利用的綠色實踐。

今天22家攤商有9家身障團體，社工老師帶領身障朋友參與小農活動，讓身障朋友有機會展現能力，擴展社區適應生活經驗。

奇美醫院表示，推動綠色生活「多面向推廣已行之多年」，世界地球日每年會以不同形式舉辦各項系列活動，去年小農巿集受到熱切好評，讓忙碌醫護同仁利用中午休憩時間，走出醫院大樓用行動參與市集，結合在地、當季、健康、營養的食材，務實地讓同仁學到、買到、吃到，以多面向方式增進對「食事」的深度廣度，為環境保護盡一份心。

院方表示，希望透過同仁分享自家栽種農產品互惠，推廣在食材及當季食材的概念，將自種的蔬果及綠色植栽等親自販售，從種的、吃的、用的藉以秉持友善土地、環保減塑的精神，利用環保教育推廣活動加強同仁環境保護意識，並安排環保猜題送植栽活動，增添活動的豐富性也帶領同仁及民眾從生活中落實綠色生活。

奇美醫院響應世界地球日，與玉山銀行再辦「小農市集」。記者周宗禎／翻攝
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身障 奇美醫院 世界地球日

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