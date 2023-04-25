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影／台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影

齋戒月是全球穆斯林信仰重要儀式，開齋節對穆斯林就如同台灣過春節，台南市政府今天與中華醫事科大舉辦「歡慶開齋嘉年華活動」及「東南亞美食體驗工作坊」活動，現場有印尼等國穆斯林歌舞、展出各國相關美食，希望「各地外國朋友在台南能夠生活得自在、幸福，促進文化交流」。

活動各地舞蹈表演、開齋祈福飯發放儀式及法規宣導闖關遊戲、東南亞美食DIY等。除各地外國民眾還有遠東科大副校長余伯泉、崑山科大國際暨兩岸交流處國際執行長任才俊、南台科大國際暨兩岸事務處國際事務長李振宇與各校外籍學生參與。

市長黃偉哲表示，謝謝中華醫大主辦這樣的活動，讓許多穆斯林的朋友能夠享受穆斯林世界如春節般的開齋節，代表伊斯蘭文化的意義，希望來自印尼、東南亞地區或其他國家的移工或是來台南就學的穆斯林朋友，可以在這特別的節日，促進文化交流及文化融合。

市政府統計，台南市登錄外國移工共有62468人，其中印尼籍18173人占了3成，大部份印尼籍移工信奉伊斯蘭（回）教，伊斯蘭齋戒月30天，齋戒月結束後的開齋節，相當華人的農曆新年，是歡慶並走訪親友的日子。期盼開齋節及東南亞美食活動，讓在遙遠異鄉求學的學生能一解思鄉之情，讓外籍學生能將台南當成第二個故鄉，安心的求學或工讀。

台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影
台南官辦穆斯林開齋歡慶嘉年華、東南亞美食體驗活動。記者周宗禎／攝影

穆斯林 台南 美食

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