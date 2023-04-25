南市義剪志工教養院送暖 院生換清新髮型

台南市政府勞工局「做工行善團」今天與台南市美姿禮儀造型職業工會志工到柳營區菩提林教養院義剪，在志工們一雙巧手梳理院生們頭髮煥然一新更顯朝氣，笑聲此起彼落。

上午親自帶領志工夥伴來義剪的台南市美姿禮儀造型職業工會理事長吳柔宜表示，感謝勞工局和菩提林教養院提供公益義剪平台，讓專業理髮師們也能有機會回饋社會和參與公益活動。而志工夥伴也從院生們理髮後露出的微笑中，找到付出快樂與踏實成就。

義剪過程中，有位院生剪完頭髮後，還跑回來感謝志工，笑說就是要這種髮型，還有一位院生剪完頭髮不停地照鏡子，露出非常滿意的微笑，會場不時傳來陣陣笑聲。

菩提林教養院長陳彥竹表示，過去1年多來為防範疫情，教養院已暫停開放訪客一段時日，今天義剪活動，更重新搭起外界窗口，感謝社會各界關懷弱勢者。

勞工局長王鑫基說，勞工局迄今辦理32場次義剪活動，投入志工369人次，服務約1914人。而教養院院生多數都是身心障礙者，要集體出門理髮非常不便，防疫考量要理髮更不易，謝台南市美姿禮儀造型職業工會義剪夥伴們，不畏疫情溫情服務，