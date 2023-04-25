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鹿草聖家貧民醫院荒廢30年 百名志工清理活化

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉縣鹿草聖家貧民醫院荒廢近30年，今天關愛故鄉公共服務協會與鄉公所約100人志工一同清理環境恢復院區樣貌，未來將活化舊有建築，作為醫療博物館、在宅醫療基地等場域。

鹿草鄉長嚴珮瑜告訴中央社記者，院區荒廢近30年，這幾年在社團法人關愛故鄉公共服務協會定期號召志工及地方居民持續整理下，逐漸恢復院區樣貌；今天約100人志工幫忙清潔環境，公所清潔隊出動大型機具幫忙清垃圾、樹枝，加速院區活化。

關愛故鄉公共服務協會理事長蕭英偉表示，今天與天主教嘉義教區簽署「嘉義縣空屋空地認養同意書」，共同合作進行鹿草聖家貧民醫院場域的環境維護管理及綠美化，預計作為醫療博物館、在宅醫療基地及民眾聚會場域。

天主教嘉義教區神父郭正利說，鹿草聖家貧民醫院於1961年由神父葉由根與修士晁金名募資興建，包括醫院、天主堂以及育英幼稚園，在醫療與教育資源匱乏的當時，服務地方居民從出生、醫療及幼兒教育，對鹿草在地人相當具有意義。

嘉義縣環保局長張輝川今天也參與鹿草聖家的清潔工作，他說，在嘉義縣有許多老舊房屋因長期閒置，衍生雜草叢生、垃圾棄置等空屋空地環境衛生問題，除容易孳生病媒蚊，恐成為治安死角。鹿草聖家恢復原貌後，將成為閒置空間活化的典範。

嘉義 神父 博物館

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