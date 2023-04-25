嘉縣鹿草天主教堂活化 將打造鄉村醫療「活博物館」

嘉義縣鹿草鄉人口老化、外移，鹿草天主教堂及聖家醫院閒置逾30年，受限人力、資源無非活化，社團法人關愛故鄉公共服務協會認養院區，今天號召百名志工清理環境，並簽署嘉義縣空屋空地認養同意書，承諾將園區恢復昔日榮景，重整聖家醫院，打造具備文物展示與醫療功能的「活博物館」。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，聖家院區有3區塊，包括聖家醫院、天主堂（聖家堂）、育英幼稚園，1961年由神父葉由根與修士晁金名修士募資興建，當年醫療與教育資源匱乏，這裡紀錄鹿草人出生、醫療及幼兒教育，未來將活化利用，延續神父與修士照顧鹿草居民初衷。

天主教嘉義教區神父郭正利說，因時代變遷，鹿草鄉教友人數減少，鹿草天主堂、幼兒園及聖家醫院閒置30多年，因人力不足無法整理，再加上整理後若無維護、使用，也很可惜，希望在公所及社團法人關愛故鄉公共服務協會協助下活化，期待醫師、護理師進駐恢復榮景。

社團法人關愛故鄉公共服務協會理事長蕭英偉說，未來會讓天主堂成為民眾聚會場所，幼稚園也會重回教育功能，有課輔班、大專青年集訓基地，醫院一樓規畫在宅醫療、二樓彙整當年神父修女醫療文物作為鄉村醫療博物館，同時也是具備醫療功能的「活博物館」。