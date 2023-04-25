貪便宜要不得！南市1工廠未落實空物防制操作罰600萬

台南市去年有工廠 因未落實空汙防制操作， 揮發性有機物VOCs濃度超標，遭罰600萬，環保局表示，活性碳因操作技術及防制成本低，是工廠降低揮發性有機物濃度最常見設備，為減少陳情及衍生空品不良問題，透過深度查核、儀器檢測檢視活性碳效能來防範，工廠應落實操作以免被罰。

南市環保局表示， 近年來環保意識抬頭，關注重點除了異味排放，以及空汙排放是否為有害污染物，環保署已在今年2月26日發布「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，針對22項有害物種明訂管制標準。包括活性碳、水洗、熱處理技術等，都是工廠為降低揮發性有機物濃度設備之一，相較於熱處理技術防制費用高、洗滌技術操作技術高及二次汙染處理問題，活性碳使用占比遠高於其他防制技術，據統計，全市使用活性碳家數121家，最大宗為塑膠製造業27%，其次為染料、塗料製造業約占11%。

南市環保局去年針對表面塗裝業透過管道檢測檢視排放符合度，12家中有1家因未落實操作而使用活性碳濾網，造成濃度超標被罰600萬元；另發現1家油墨製造業未定期更換活性碳，依法裁罰及追討不當利得54萬元。

環保局強調，業者如使用劣質活性碳、未定期更換活性碳、未添加足夠活性碳量等，都可能造成汙染增量，未來將增加Mini-CEMS管道連續監測系統、FID火焰電離檢測器監檢測，以確認工廠防制效能是否足夠。