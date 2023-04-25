兩個全國第一 台日韓七位藝術家攜手擦亮「低調農村」

很多人不知道，雲林縣大埤鄉稻米、酸菜產量位居全國第一，來自台、日、韓七位國際藝術大師攜手合作，在大埤鄉打造七座藝術裝置，要讓大家看見這個低調的農村。

大埤鄉公所委託環球科技大學透過「大埤鄉青年及產業推廣輔導計畫」輔導青年農民發展特色產業，並邀請宋周妍（韓國籍）、吉田敦（日本籍）、 台灣藝術家何美慧、關有仁、張伯豪、李簣至、陳右承等國際藝術大師，為大埤特有的農產業打造七座藝術裝置，以大埤藝術季之名在今天公開亮相。

位於大埤鄉南和村的裝置藝術「樂園裡的女人們」由韓國藝術家宋周妍創作，她分享創作構想來自村民在做酸菜的風景，踩芥菜的動作就像在跳舞一樣，希望將南和村這座小樂園擴展成為人與自然、人與人相處的和諧之地。

興安村的「等待美好酸甘味」是藝術家關有仁創作，可愛的酸菜寶寶在不同的天色呈現不同的美景，關有仁說，全台八成的酸菜都產自大埤鄉，而舊稱「三塊厝鹹菜桶」的興安村則是最主要產地，這件作品是一個在等待美好酸甘味的酸菜寶寶，構想來自酸菜，需經過七十五天成長、採收、日曬、月光、星辰、封桶、壓製、發酵後，慢慢從酸味變甘甜。

月亮圓缺代表時間的淬煉，圓形則代表浸泡酸菜的大圓桶，裡面的酸菜寶寶靜靜的在桶內等待熟成，兔子代表宇宙萬物，他認為人生也是如此，有了酸的磨練，甘才顯得如此珍貴。

大埤鄉長林森寶說，這些裝置藝術甫完成就吸引許多民眾拍照、打卡，藉由藝術家之手創作出結合具有地方產業故事性的裝置藝術，增添村落魅力形象，未來會結合規畫大埤旅遊軸線，展現大埤鄉活潑多元的面貌。

雲林縣政府城鄉處長林長造是大埤人，他很高興看到地方創生的力量在自己的家鄉扎根，文觀處長陳璧君說，農村文化有人文脈絡，每個村都有自己的特色，透過地方特色與藝術連結，加上民眾的參與，這才是獨一無二的藝術，看到這些作品成為地方的打卡景點，是很好的文化觀光的開端。

大埤鄉青年及產業推廣輔導計畫主持人環球科技大學觀光與生態旅遊系教授陳泰安說，大埤鄉秉持向大地謙卑學習理念，結合藝術傳遞地方產業特色，相信能讓來訪民眾更深入感受農村文化故事及產業。