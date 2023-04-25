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與日本最大永旺超市商談品嘗會 黃偉哲：端最好農特產

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供

台南市政府昨日舉辦與日本永旺（AEON）九州株式會社的商談試吃會，邀集來自台南市10家農會及商家團體，展現上百項商品，市長黃偉哲表示，要把台南最好的都端出來，期盼建立雙方長期合作，為在地優質農漁產品拓展更多外銷商機。

黃偉哲昨天陪同永旺超市江口弘明部長到關廟看鳳梨的產地，再到麻豆瞭解集貨包裝流程以及即將銷往日本的新鮮鳳梨封櫃作業。之後永旺九州株式會社代表團一行人再前往玉井參訪，再回到市府參加農產商談品嘗會，一整天行程滿檔，台南跑透透。

農會和商家現場展示鹽水意麵、番茄果乾、毛豆拌麵、毛豆香鬆、關廟麵、牛蒡、土窯柴焙龍眼乾、綠蘆筍、蜂蜜柚子茶、冰烤地瓜、芒果乾、鳳梨乾、果醬等近百項商品。無不使出渾身解數，端出最強招牌品項向日方代表團介紹。永旺九州株式會社代表團也發揮日本職人精神，認真逐一品嘗及筆記，將後續可能採購的品項作詳細記錄。

台南市政府表示，Aeon永旺集團是日本最大，也是世界十大零售集團，並於中國、香港、馬來西亞、越南及柬埔寨等地擁有通路據點。黃偉哲市長上任之後，南市府便積極與日方洽談，2021年台南鳳梨第一次打入永旺超市集團的行銷通路，之後包括群馬縣政府、水上町、甘樂町、安中市及鄰近的埼玉縣大宮市也加碼訂購台南鳳梨。

全球疫情蔓延多年，造成各國實體交流中斷，黃偉哲市長仍找到機會與日本朋友保持聯繫，包括與多個友誼城市及永旺超市集團視訊，多方行銷台南農特產品，當時也曾獲得青森縣知事回信大讚台南芒果的美味口感。

3月初黃偉哲率台南農產組隊前往日本東京食品展，也與永旺超市、丸久超市及ROGER’S超市等日本通路商社洽談，行銷台南農水產品及伴手禮，目前正值台南鳳梨產季，貿易商訂單也陸續增加，期待未來有更多外銷成果。

昨日永旺株式會代表團，成員包括永旺九州株式會社營業企劃部長江口弘明、食品商品本部冷凍商品部長山下括己、食品商品本部農產商品部田中弘法；及wiseup國際企劃部亞太區總監郭蔚起、國際企劃部長河野尋志；以及集星行銷貿易執行總監詹智明等。

台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
台南市10家農會及商家團體端出最強招牌品項向日方代表團介紹。圖／台南市政府提供
Aeon永旺集團是日本最大，也是世界十大零售集團，台南市政府安排永旺（AEON）九州株式會社人員商談試吃會，市長黃偉哲一路陪同希望開拓更多外銷商機。圖／台南市政府提供
Aeon永旺集團是日本最大，也是世界十大零售集團，台南市政府安排永旺（AEON）九州株式會社人員商談試吃會，市長黃偉哲一路陪同希望開拓更多外銷商機。圖／台南市政府提供
Aeon永旺集團是日本最大，也是世界十大零售集團，台南市政府安排永旺（AEON）九州株式會社人員商談試吃會，市長黃偉哲一路陪同希望開拓更多外銷商機。圖／台南市政府提供
Aeon永旺集團是日本最大，也是世界十大零售集團，台南市政府安排永旺（AEON）九州株式會社人員商談試吃會，市長黃偉哲一路陪同希望開拓更多外銷商機。圖／台南市政府提供

台南 日本 鳳梨

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