國代同事至今情誼 賴清德台中私訪蔡其昌辦公室主任陳大鈞

民進黨總統參選人、副總統賴清德前晚私下拜訪立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞，地方人士後來在臉書貼出此一行程，才讓人了解，原來賴和陳大鈞有著極佳的私人情誼，兩人經常連繫，且賴只要經過台中市，有空就會找陳大鈞聊聊。

陳大鈞上午證實此一會晤，他說，因為和賴曾是國大代表同事，當年經常聚在一起討論憲政議題，大家發抒己見，培養出私人情誼。後來他在國大代表後，因張溫鷹選上台中市長，他獲邀出任副市長，賴清德也選上立委，兩人一直都保持聯絡，有空就會聚聚。

陳大鈞說，前晚5時許他接到賴清德通知，說要到家裡坐坐，賴後來就在7時抵達，原本只說是坐一下，後來一聊也聊到8時許。