嘉義東石漁民捕獲罕見巨大白腹魚 重量將近10公斤

嘉義縣東石鄉陳姓漁民清晨出海捕魚，在外海捕到2尾巨無霸白腹魚，分別重9.7公斤、6.9公斤、全長逾1公尺，上午拖上東石魚市場，吸引承銷人及遊客好奇圍觀，連水產達人東石魚市場主任吳純裕都驚呼，巨大白腹魚多年難得一見，漁民也稱為「白北」。

2尾白腹魚體積龐大罕見，早上拍賣狀況激烈，經不斷喊價，9.8公斤賣出每公斤3800元的高價，單尾價格為3萬6860元；6.9公斤拍賣價為3200元，單尾價格為2萬2080元，都由一名常到訪東石魚市場的人買走，共計5萬8940元。

魚市場主任吳純裕說，近年受大環境影響，白腹魚數量減少，通常每尾重量約2公斤，5公斤以上非常罕見，今天拍賣的有9.8公斤，多年也難見一尾，一出場就成為全場焦點，經過不斷競爭，被熟客以總共近6萬元價格買走，聽說是要送給朋友。