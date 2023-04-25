打造停車及商業空間 南市「星鑽交通中心」BOT招商

台南「星鑽交通中心」啟動招商，公告自即日今年7月11日，公告期間為90天，歡迎有投資意願的民間申請人，備具規定書面文件向交通局提出申請，除整合公共運輸、增加停車格位，歷史建築濟生醫院、老樹一併納入規畫，同時預留捷運轉乘空間，期能順利於今年底完成招商， 2024年動工興建。

交通局長王銘德表示，「星鑽交通中心」位於中西區民生路二段近中華西路二段路口，市長黃偉哲考量周邊鄰近運河星鑽特區，也是進入安平的門戶，可作為市中心和安平地區的交通樞紐，特別指示交通局妥善規畫周邊整體交通環境，期能打造滿足日益增加的停車、公共運輸需求的交通中心。

王銘德指出，「星鑽交通中心」目前作為臨時平面停車場使用，基地面積約1.12公頃，採BOT方式招商，即日起徵求民間廠商提案，政府不必出資，但將要求規畫立體停車場及複合式商業空間，停車位數倍增，另需設置2000平方公尺以上的公共服務設施，並結合周邊公車站位和公共自行車站點，滿足各種交通方式需求，藉此帶動周邊發展，創造政府及民間合作的雙贏局面。

王銘德表示，除了建築內部可附設商業空間之外，也一併將基地內歷史建築濟生醫院、老樹納入政策公告中由民間提出規劃。其中歷史建築「濟生醫院」，將由市府進行前期修復，未來一併納入交予業者營運管理，適宜規畫作為展覽空間、文創手作商店、咖啡館等。

此外，該基地同步辦理都市計畫細部計畫擬定作業，將規畫為低建蔽率，且基地一半以上面積須作為綠地、廣場等開放場域，現有老樹以原地保留為原則，期能打造一處與地方共榮的區域生活公共空間，為了減輕開發後對當地產生交通影響，未來也會要求廠商辦理交通影響評估。