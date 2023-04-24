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台窩灣樂讀協會贈書偏鄉15年 用童心種下書香種子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市台窩灣樂讀協會贈書給偏鄉活動邁入第15年，為偏鄉兒童種下書香種子。圖／台窩灣樂讀協會提供
台南市台窩灣樂讀協會贈書給偏鄉活動邁入第15年，為偏鄉兒童種下書香種子。圖／台窩灣樂讀協會提供

台南市台窩灣樂讀協會贈書偏鄉活動邁入第15年，迎接世界書香日，今天在善化區和左鎮區的4所國小舉辦贈書活動，把書攤帶進學校，讓一、二年級的小朋友挑選一本自己喜歡的書，種下書香種子。

台窩灣早在2009年就和台南市立圖書館合作，以募集來的消費券資助，將原台南市偏鄉學校的弱勢家庭兒童載到書局，讓他們自己挑選一本書。縣市合併後，更持續獲得各界贊助，將這項活動擴展到全市。活動模式也逐步從原先只是單純贈書，演進到贈書之前先由故事媽媽入班導讀，引導孩子認識各種類型的兒童讀物，再來選書。

故事媽媽們從3月起已經在善化區善糖、陽明，以及左鎮區左鎮、光榮國小，為一、二年級小朋友做了6次的導讀。導讀的繪本內容多元，有情緒教育的《生氣的亞瑟》、性平教育的《朱家故事》等，還有台語繪本《來𨑨迌》。

這些長期說故事的媽媽，自己的孩子早已脫離聽故事的年紀，卻仍持續為偏鄉兒童種下書香種子。故事媽媽說，這項工作不僅為孩子們帶來歡樂，自己也在和孩子的互動中收穫滿滿的童心。

此次活動由王東澤、高雄大學EMBA校友會和澤瑋環保公司贊助適合低年級小朋友的繪本、童話故事，以及知識性的圖書。小朋友很專注地選書，不時有小朋友都相中同一本書，他們很快找出解決方式，就是輪流看。今天有111名小朋友挑到自己的一本書；另外，台窩灣也贈送4所學校各一批圖書以充實圖書室。15年來台窩灣樂讀協會共服務了236所學校，總共有4714名位小朋友獲得贈書。

台南市台窩灣樂讀協會贈書給偏鄉活動邁入第15年，為偏鄉兒童種下書香種子。圖／台窩灣樂讀協會提供
台南市台窩灣樂讀協會贈書給偏鄉活動邁入第15年，為偏鄉兒童種下書香種子。圖／台窩灣樂讀協會提供

偏鄉學校 台南

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