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嘉義城隍爺照顧新兵 送5千Q版平安符

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義城隍廟製作5千個「Q版城隍護佑永遠忠誠平安符」，贈送海軍陸戰隊入伍新兵，海軍陸戰隊指揮官中將馬群超代表接受。圖／嘉義城隍廟提供
嘉義城隍廟製作5千個「Q版城隍護佑永遠忠誠平安符」，贈送海軍陸戰隊入伍新兵，海軍陸戰隊指揮官中將馬群超代表接受。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義城隍廟感念國軍保家衛國辛勞，製作5千個「Q版城隍護佑永遠忠誠平安符」，贈送海軍陸戰隊入伍新兵；海軍陸戰隊指揮官中將馬群超今天前往嘉義城隍廟參拜，並贈廟方「彰善癉惡」匾額，感念隍爺神威顯赫、愛民如子。

馬群超由嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助陪同到嘉義城隍廟參拜，代表收下廟方加持過的的5千個Q版平安符，回贈廟方「彰善癉惡」匾額，以表敬意。

馬群超表示，城隍爺是賞善罰惡與公正無私的象徵，古往今來，追求公義的精神始終存在人心，平時有到嘉義附近的南測中心關心國軍演練時，就會到嘉義城隍廟參香祈福；嘉義城隍廟長期推動地方宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業，弘揚城隍爺愛民、護民精神，令人感佩。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，城隍爺兼管陰陽，在陽間懲兇罰惡，導正社會風氣，在陰間則專責人間善惡的記錄、通報、審判、移送職責，形象深深烙印在民眾心中，製作5千個Q版平安符，贈送給即將入伍的海軍陸戰隊新兵，庇佑官士兵在服役期間健康平安，擔負起保國衛民的重要使命。

海軍陸戰隊指揮官中將馬群超（中）前往嘉義城隍廟參拜。圖／嘉義城隍廟提供
海軍陸戰隊指揮官中將馬群超（中）前往嘉義城隍廟參拜。圖／嘉義城隍廟提供
海軍陸戰隊指揮官中將馬群超（右二）贈嘉義城隍廟「彰善癉惡」匾額，嘉義城隍廟董事長賴永川（左二）等人代表接受。圖／嘉義城隍廟提供
海軍陸戰隊指揮官中將馬群超（右二）贈嘉義城隍廟「彰善癉惡」匾額，嘉義城隍廟董事長賴永川（左二）等人代表接受。圖／嘉義城隍廟提供

嘉義 城隍廟 陸戰隊

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