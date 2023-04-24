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順天宮祈福花斗迎接大甲媽 日商送ごえん御守求共好

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫順天宮主委吳明貴向媽祖獻上花斗。圖／順天宮提供
土庫順天宮主委吳明貴向媽祖獻上花斗。圖／順天宮提供

雲林縣土庫順天宮與台灣火鶴花產業發展協會今年推出祈福花斗迎大甲媽，採用象徵虔誠的火鶴花和雲嘉地區種植的洋桔梗製作成「花斗」，讓一段順天宮與日本歷史連結的故事又被記起，藉由「花斗」結緣象徵台日信眾追求共好的信念，順天宮將開放信眾擲筊祈回。

迎接大甲媽祖，雲林縣土庫鎮最大的順天宮與台灣火鶴花產業發展協會合作推出「祈福花斗」，除了象徵一心誠敬的火鶴花、洋桔梗，也由土庫驛可可莊園提供可可沖泡飲，日商商榮實業公司提供日本象徵「結緣」的5元日幣銅板，製作御守結緣小物。

土庫驛可可莊園負責人陳盈豪指出，火鶴花和雲嘉地區種植的洋桔梗，均在媽祖慶典期間盛開，也被稱為「媽祖花」，更是台灣輸日的重要花卉。尤其順天宮與日本宗教有連結關係，今年日本商榮實業公司總經理上條秀美，特前來參加迎媽祖儀式。

順天宮主委吳明貴指出，順天宮建於清道光年間，歷經日治時代，當年對私人信仰有所禁令，時任街長篠崎喜代吉為避免順天宮受影響，由日本群馬縣迎來一尊觀音菩薩供奉，不僅保住了順天宮，當時鄰近鄉鎮許多神像也都安奉於順天宮，而免於浩劫，等同也營救了許多神尊。

日商上條秀美得知順天宮這段與日本觀音結緣的歷史後，感觸尤深，也特別提供日本習俗中的「五圓硬幣」祈福小物，由於五圓發音「ごえん」和結緣的「ご縁」音同，有結緣含意，再與順天宮香火袋組合成「順天有緣」御守福袋，選在大甲媽祖遶境時推出，別具意義。

順天宮今天將象徵台日共好的祈福花斗，作為迎接大甲媽祖的花禮擺設，同時也開放供信眾擲筊祈求花斗，吸引不少民眾參加，幸運獲得允杯的人可獲一盆美麗的祈福花斗，歡迎民眾參加求得好運與平安。

土庫天宮以日幣五圓發音「ごえん」和結緣的「ご縁」音同，再與順天宮香火袋組合成「順天有緣」御守福袋。圖／順天宮提供
土庫天宮以日幣五圓發音「ごえん」和結緣的「ご縁」音同，再與順天宮香火袋組合成「順天有緣」御守福袋。圖／順天宮提供
日本商榮實業總經理上條秀美（左二），將象徵誠敬的祈福花斗，送給擲筊獲得花斗的信徒。圖／順天宮提供
日本商榮實業總經理上條秀美（左二），將象徵誠敬的祈福花斗，送給擲筊獲得花斗的信徒。圖／順天宮提供
日本商榮實業總經理上條秀美（右），將象徵誠敬的祈福花斗，送給擲筊獲得花斗的信徒。圖／順天宮提供
日本商榮實業總經理上條秀美（右），將象徵誠敬的祈福花斗，送給擲筊獲得花斗的信徒。圖／順天宮提供

大甲媽祖 日本 火鶴花

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