台南五月音樂季熱力開唱 來虎頭埤聽音樂、逛市集

邁入第22屆的台南五月音樂季5月6日至7日將在新化虎頭埤風景區登場，共有28組音樂表演者及在地獨立樂團接力演出。創辦人Axel今天暖身表演，台南市長黃偉哲邀請大家來虎頭埤風景區體驗這場年度音樂盛事。

黃偉哲感謝來自德國卻這愛台南的Mr. Axel，20多年來持續在台南推動音樂活動。他說，今年的活動希望能讓更多人參與、瞭解並喜歡獨立樂團，為期兩天的音樂季集結了許多居住在台灣的外籍優秀音樂表演者共同演出，將帶來最在地、又最有各國風情的表演。

觀旅局表示，5月春光明媚氣候宜人，是適合走訪台南的好季節，歡迎大家入住台南，慢遊台南。台南五月音樂季融合在地樂團與在台國際表演團隊的音樂交流，用音樂演出進行最直接的城市外交，每年均吸引許多在台的外國朋友共襄盛舉，悠閒的席地或坐或臥，聆聽原創好音樂。

五月音樂季今年從約200組報名樂團中精選出28組各具特色的獨立樂團，包括來自台北、新北、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄及台東等8縣市樂團參加，其中有來自德國、美國、加拿大、烏干達、印尼、菲律賓的團員，還有來自台東的原住民樂團參加。

活動現場也安排藝文活動，包括攀樹體驗、手摺造型氣球、純植物防蚊香塔、瑜珈、非洲鼓及舞蹈教學等工作坊，有興趣的民眾請上預約報名網址 https://mayjam.com/2023workshops/ 。

新化區公所表示，為將新化在地文化介紹給更多人，5月7日下午4時也將安排在地「新化扶桑花舞蹈團」帶來演出。此外，現場還有多元特色市集，包含異國風味小吃、特色文創服飾及新化在地小農商家，歡迎大家來聽音樂、逛市集。

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