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台南被看見！蘭都觀光工廠榮獲比利時世界品質獎肯定

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國際獎項再創佳績，蘭都觀光工廠榮獲比利時Monde Selection世界品質獎特級金獎與金獎。圖／南市經發局提供
台南市國際獎項再創佳績，蘭都觀光工廠榮獲比利時Monde Selection世界品質獎特級金獎與金獎。圖／南市經發局提供

台南市國際獎項再創佳績，蘭都觀光工廠「蘭萃多效修護牙膏」榮獲「2023年比利時Monde Selection世界品質獎－特級金獎」，「蘭漾多醣極潤菁華液」榮獲金獎，市府表示，世界品質評鑑大賞是世界級公認的優良品質標章保證，蘭都觀光工廠首次參賽就榮獲最高級的特級金獎與金獎，讓台南及台灣被看見。

市長黃偉哲說，在市府團隊積極輔導下，宥盛科技於2010年轉型蘭花生技產品研發，2014年通過評鑑成立蘭都觀光工廠，是發揚台南蘭花產業的驕傲。來蘭都觀光工廠可以認識蘭花以及工廠如何萃取蘭花精華製造各種衍生商品，更可以DIY親自體驗製作過程。富含知識性及趣味性的觀光工廠一直是南市觀光的亮點之一，期待透過形象包裝、特色展現及遊程規劃等，帶動臺南整體經濟發展。

宥盛科技董事長楊富涵表示，公司創立於2009年，專業製造個人清潔用品、口腔用品與保養品，2012年推出台灣首支蘭花牙膏，蘭都觀光工廠透過生物科技的應用，將一個月的花期綻放成更久遠的美麗，把蘭花的有效成份，廣泛運用在日常生活中。

經發局長林榮川說，南市有23家觀光工廠為全國之冠，輔導廠商轉型成果豐碩。今年因應經濟部工業局輔導觀光工廠20周年，市府將於6月3日至6月4日舉辦「樂時盛夏」觀光工廠嘉年華，另外6月只要參與臺南觀光工廠活動、至任2家台南觀光工廠或1家台南和1家其他縣市觀光工廠拍照上傳，即可參加抽獎活動，獎項包含智慧手表、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物，相關資訊請至台南市觀光工廠網站 (http://www.tourismfactory.tw/index.php) 查詢。

觀光工廠 台南 生技

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