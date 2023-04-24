快訊

生蚵全遭捲上岸…台南人「免費吃到飽」 專家評估與這原因有關

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

遮斷桿已放下！婦人騎車硬闖平交道 列車急煞司機「怒開窗」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南四草海岸生蚵「免費吃到飽」 蚵農損失大…專家評估與少雨有關

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供

台南四草地區出現長約兩公里的「牡蠣海岸」，主要是上周四大潮加上「南風湧」，造成沿海養殖的牡蠣被打落捲上岸，這幾天都有人前往撿拾「生蚵免費吃到飽」，但蚵農損失不少，由於開始發臭，台南市環保局等單位今天前往會勘，將由台江國家公園管理處清除，避免汙染。

台南市環保局清淨家園管理科科長潘寶淑表示，上午環保局、台江管理處及漁港所等單位前往會勘，初步了解，被吹上岸的蚵仔大約綿延約兩公里的海岸，數量約有3、40公噸，由於有民眾在撿拾，預計明天展開清除，而蚵架部分則由漁港所清理。

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔表示，這幾天因為太陽不大，加上陸續有潮水，蚵仔不會馬上死亡，可能可以存活一周，陸續死亡，民眾如果要撿，可以找閉合、還沒有死的，或者是聞味道，有的殼張開一點、但不太臭，就是剛死，也還可以吃，但如果張開很大，代表死亡已有一段時間。

王昌澔表示，往年此時「南風湧」也就是春轉夏南風起時，配合初一、十五的大潮，都會有一些蚵仔被吹捲上岸，只是今年的數量特別多，主要的原因可能與氣候有關，因為今年的雨水少，海水相對鹹，蚵仔長不大，原本蚵農在南風起之前就應該把蚵仔收成，但因為不夠大，蚵農想晚收一點，但遇到南風，蚵仔就會被打落水中，再被大浪翻上岸，「蚵農很辛苦都是看天吃飯」。

他表示，到底損失多少實在很難計算，有的是說2到3成，但其實有些上岸的蚵殼都是白色的，不像一般收成的蚵是黑色，顯見有些在海底已有一段時間，這次才被打上來，可能是去年就被吹到海底的，而目前因為是盛產期，即使有牡蠣海岸出現，應該也還不致於影響價格。

他表示，以往也有少量的蚵被吹上岸，建議是不要清除，過一陣子就會被沙子覆蓋，反而有固灘的效果。

上周四草海岸邊出現驚人的牡蠣海岸後，就陸續有不少民眾前往撿拾，由於很新鮮，還可以當場享用，今天上午仍持續有人前往，當地人表示，以往此時有牡蠣被吹落，當地人甚至會撿起來放在籃子裡，浸入海水繼續養一陣子，就會變得更肥美，而且免費，是當地人此時的季節限定美味。

台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供
台南四草出現牡蠣海岸，活生生的牡犡被大浪打上岸，綿延約兩公里。圖／紅樹林保護協會李進添提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾，環保局等單位人員也前往會勘。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾，環保局等單位人員也前往會勘。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供
台南四草出現牡蠣海岸，上午不少民眾前往撿拾。圖／環保局提供

牡蠣 台南 台江

延伸閱讀

亂丟垃圾小心挨罰6000元！桃園科技執法3個月內抓42件

中國經濟復甦難言樂觀 專家：出口和房地產存隱憂

解放軍邁入「3航母」時代 專家：福建艦最快下半年海試

民眾靠著嗜糖紓壓 專家：先找出壓力源

相關新聞

台南被看見！蘭都觀光工廠榮獲比利時世界品質獎肯定

台南市國際獎項再創佳績，蘭都觀光工廠「蘭萃多效修護牙膏」榮獲「2023年比利時Monde Selection世界品質獎－...

台南四草海岸生蚵「免費吃到飽」 蚵農損失大…專家評估與少雨有關

台南四草地區出現長約兩公里的「牡蠣海岸」，主要是上周四大潮加上「南風湧」，造成沿海養殖的牡蠣被打落捲上岸，這幾天都有人前...

台南推勞工休閒旅遊優惠 21單位給住宿、美食優惠

五一勞動節即將到來，台南市政府響應428世界職業安全衛生日，市長黃偉哲今天下午宣布勞工表揚等系列活動開跑，也希望喚起各界...

雲林288個無醫村 若瑟醫院義不容辭下鄉看診

雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天...

等你來！台南「祖孫玩很大」2.0 最想體驗是木工師

台南市家庭教育中心「祖孫玩很大」系列活動將於5月開跑，今年與在地商家合作，規畫祖孫可一起體驗的活動，包含暖暖木工師、夢想...

公園溜滑梯旁坡地土石流失成淺溝 嘉市府：加強植被

嘉義市中央廣場裡的兒童溜滑梯疑因孩童使用不當加上雨水沖刷造成侵蝕，泥土流到平面上，經過太陽曝曬成了一片小沙丘，孩童在上面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦