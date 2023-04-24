台南四草海岸生蚵「免費吃到飽」 蚵農損失大…專家評估與少雨有關

台南四草地區出現長約兩公里的「牡蠣海岸」，主要是上周四大潮加上「南風湧」，造成沿海養殖的牡蠣被打落捲上岸，這幾天都有人前往撿拾「生蚵免費吃到飽」，但蚵農損失不少，由於開始發臭，台南市環保局等單位今天前往會勘，將由台江國家公園管理處清除，避免汙染。

台南市環保局清淨家園管理科科長潘寶淑表示，上午環保局、台江管理處及漁港所等單位前往會勘，初步了解，被吹上岸的蚵仔大約綿延約兩公里的海岸，數量約有3、40公噸，由於有民眾在撿拾，預計明天展開清除，而蚵架部分則由漁港所清理。

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔表示，這幾天因為太陽不大，加上陸續有潮水，蚵仔不會馬上死亡，可能可以存活一周，陸續死亡，民眾如果要撿，可以找閉合、還沒有死的，或者是聞味道，有的殼張開一點、但不太臭，就是剛死，也還可以吃，但如果張開很大，代表死亡已有一段時間。

王昌澔表示，往年此時「南風湧」也就是春轉夏南風起時，配合初一、十五的大潮，都會有一些蚵仔被吹捲上岸，只是今年的數量特別多，主要的原因可能與氣候有關，因為今年的雨水少，海水相對鹹，蚵仔長不大，原本蚵農在南風起之前就應該把蚵仔收成，但因為不夠大，蚵農想晚收一點，但遇到南風，蚵仔就會被打落水中，再被大浪翻上岸，「蚵農很辛苦都是看天吃飯」。

他表示，到底損失多少實在很難計算，有的是說2到3成，但其實有些上岸的蚵殼都是白色的，不像一般收成的蚵是黑色，顯見有些在海底已有一段時間，這次才被打上來，可能是去年就被吹到海底的，而目前因為是盛產期，即使有牡蠣海岸出現，應該也還不致於影響價格。

他表示，以往也有少量的蚵被吹上岸，建議是不要清除，過一陣子就會被沙子覆蓋，反而有固灘的效果。

上周四草海岸邊出現驚人的牡蠣海岸後，就陸續有不少民眾前往撿拾，由於很新鮮，還可以當場享用，今天上午仍持續有人前往，當地人表示，以往此時有牡蠣被吹落，當地人甚至會撿起來放在籃子裡，浸入海水繼續養一陣子，就會變得更肥美，而且免費，是當地人此時的季節限定美味。