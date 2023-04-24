台南推勞工休閒旅遊優惠 21單位給住宿、美食優惠

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎接勞動節，台南市長黃偉哲今天下午宣布勞工表揚等系列活動開跑。記者鄭惠仁／攝影
迎接勞動節，台南市長黃偉哲今天下午宣布勞工表揚等系列活動開跑。記者鄭惠仁／攝影

五一勞動節即將到來，台南市政府響應428世界職業安全衛生日，市長黃偉哲今天下午宣布勞工表揚等系列活動開跑，也希望喚起各界共同關注職業安全衛生，呼籲大家重視勞工職場安全及勞動者權益，期盼達到零職安事件的目標。

黃偉哲在記者會上授旗給今年新成立安衛家族的生達化學製藥、台灣中油油品行銷事業部台南營業處，並為職安衛生防災訪視輔導員授證，勉勵輔導員深入職場角落，協助事業單位及勞工朋友建立正確的職場防災共識。

勞工局表示，目前南市有37個安衛家族、超過800個事業單位參與，大廠帶小廠落實職安衛生，保障勞工安全與健康。今年的勞動節系列活動已陸續登場29日有「藝姿舞集表演-兒童舞劇-開心果」、下月6日有「勞工模範母親表揚」等，還有最受到大家喜愛的「勞工休閒旅遊優惠方案」。

「勞工休閒旅遊優惠方案」活動從4月29日至5月31日，由走馬瀨農場、大坑休閒農場、雙春濱海遊憩區、虎頭埤風景區、七股鹽山、台糖柳營尖山埤渡假村、台糖長榮酒店、台南大飯店、台南老爺行旅、台南新光影城、同記安平豆花、安平平安、快樂手工皂、日子食作烘焙、尚品咖啡、O'PARIS法式甜點、展翼烘焙庇護工場、創義印務設計庇護工場、華美光學、台灣菸酒隆田酒廠、保康生醫等21個單位共同參與，推出給勞工朋友的特別優惠，鼓勵勞工朋友安排全家出遊及享受美食，紓解工作壓力。

台南 職場

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