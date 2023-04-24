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南市112年屋頂太陽光電補助 受理申請到11月底

中央社／ 台南24日電

台南市加速推動屋頂型太陽光電設置，今年更加碼每峰瓩 (KW) 補助金額，每峰瓩補助金額提高至新台幣3000到1萬5500元不等，最高補助上限50萬元，補助期限到今年11月底。

落實非核家園，邁向2030年淨零碳排願景，台南市加速推動屋頂型太陽光電設置，訂定112年補助設置太陽光電系統實施計畫，市府今天新聞稿歡迎有興趣民眾踴

躍申請，不只種綠電、賺綠金，更可共同為環境節能減碳盡分心力。

台南市長黃偉哲表示，2050淨零碳排已成為世界各國的共識，加上Google等國際大廠對供應鏈使用綠電要求，綠色能源將是未來驅動經濟發展新引擎；而台灣經濟發展出口依存度高，因此推動綠色永續能源刻不容緩。

台南善用日照長的優勢發展綠色能源，111年補助設置太陽光電系統實施計畫，補助件數達223件，補助容量累計約2萬4367KW、發電量3138萬度；並成功輔導12處陽光社區。歡迎有興趣民眾及社區住戶一同參與屋頂光電建設，產生電能除了自己使用外，更能將多餘電能出售成為額外收入來源。

依南市經發局數據，台南市截至今年3月底，太陽光電同意備案共1萬1093件，備案容量達3.878GW，預估年發電量約49.9億度，逾18.2座曾文水力發電廠年發電量，可供約143萬戶年家庭用電；年減碳量約251.5萬噸，相當7731座台南公園減碳量，吸引投資金額近2714億元。

「112年度補助設置太陽光電系統實施計畫」公告台南陽光電城資訊網https://reip.tainan.gov.tw/GHA/，對補助計畫有興趣民眾可撥經發局能源科專線 (06-6351458) 洽詢。

太陽光電 黃偉哲

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