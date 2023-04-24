正名後首次 西拉雅族跨地部落聯盟會議召開

台南市長黃偉哲今天 出席「西拉雅族跨地部落聯盟會議」，他說，在憲法法庭對西拉雅族正名做出判決後，期盼正名判決後促進族群團結，進一步推動族群文化、符號及藝術創作復興。

黃偉哲表示，隨憲法法庭正名判決，未來也應落實到族群日常生活權益，感謝部落聯盟會議同意，今年度即將舉辦的全國運動會也融入西拉雅族的文化元素，未來南市府也會持續協助西拉雅族，推動族群文化、符號及藝術創作的復興。

目前西拉雅族四大社現在遍佈台南、高雄等地，長期推動西拉雅族文化的部落聯盟召集人段洪坤表示，「西拉雅族跨地部落聯盟」由各部落籌組跨縣市團體，透過集體共識方式處理族群事務，藉此團結族人、凝聚向心力。

段洪坤表示，過去荷蘭時期西拉雅族即有平等制的議會，「西拉雅族跨地部落聯盟」由台南、高雄13個部落組成，具有「準民族議會」形式，一方面讓族人堅持族群主體性與尊嚴；另方面也讓外界認識並尊重族群的傳統智慧財產權，避免文化的誤植與拼貼，而錯誤解讀西拉雅族文化。

南市府今天新聞稿表示，長期致力協助西拉雅族推動正名運動，透過認定市定原住民族身分、公車到站提示音樂融入西拉雅族文化元素、文化局推動台灣文化大學「認識西拉雅族」系列課程推廣西拉雅族群文化，111年10月西拉雅族獲憲法法庭正名判決，讓多年的正名運動獲得肯定，南市府未來也將持續推動西拉雅文化及語言的保存復興工作，讓西拉雅族被全世界看見。