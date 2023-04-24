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雲林288個無醫村 若瑟醫院義不容辭下鄉看診

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天前進莿桐鄉興貴村的莿桐樂齡學習中心開設巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影
雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天前進莿桐鄉興貴村的莿桐樂齡學習中心開設巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影

雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天前進莿桐鄉興貴村的莿桐樂齡學習中心開設巡迴醫療，未來每周將有醫療團隊進駐提供看診、拿藥、開立連續處方籤服務，而且免掛號費，讓在地民眾可享有完善照護服務。

健保署南區業務組專委黃紫雲表示，健保署每年會盤點全台灣醫生比較少的偏遠地方，編列經費鼓勵醫院下鄉服務，雲林縣去年20鄉鎮有13鄉鎮屬於醫療資源不足地區，她很感謝若瑟醫院院長李聰明願意帶領醫療團隊進駐莿桐。

雲林縣有288個無醫村，其中有116村在非建保公告醫療資源不足地區（無法申請健保醫療資源不足地區改善方案），目前屬於全民健康保險醫療資源不足地區改善方案，有醫療院所巡迴服務有49村，另有9個無醫村有公益團體義診服務。

雲林縣衛生局長曾春美表示，莿桐鄉醫療資源確實欠缺，14個村當中有12個村沒有西醫開業，雲林縣還有很多鄉鎮要照顧，希望健保署對這些願意到偏鄉的醫生、醫院，能有更多的獎勵跟鼓勵。

李聰明說，若瑟醫院在台西五港村也提供巡迴醫療服務，每次都有20多名長輩會過來看診，顯示在地確實有需求，莿桐鄉總共才6家西醫診所，等於一個診所要負責照護3千人的健康，壓力很大，在偏鄉預防醫學更顯重要，希望長輩、鄉民都能善用醫療巡迴服務，預防勝過治療。

雲林縣副縣長謝淑亞說，雲林65歲以上人口已經超過20%，如果前面預防工作做得好，相信縣民每天都是健康生活。

莿桐郷樂齡學習中心是由鉅鵬機械公司董事長林萬宗捐地興建，由妻子關淑華擔任中心執行長帶頭服務長輩，未來結合若瑟醫院巡迴醫療服務，每周一上午9時到12時提供看診服務，民眾只需攜帶健保卡及部分負擔費用，即可於現場看診並領藥，除可省去掛號費用之外，也可免去舟車勞頓。

雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天前進莿桐鄉興貴村的莿桐樂齡學習中心開設巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影
雲林縣偏鄉醫療資源欠缺，高達288個村里是無醫村，加上人口高齡化，長輩就醫不便，經常延誤黃金治療時機，天主教若瑟醫院今天前進莿桐鄉興貴村的莿桐樂齡學習中心開設巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影

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