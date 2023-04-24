再攻日本！南市鳳梨裝櫃下月還有2櫃 價格回穩

台南鳳梨再攻日本！今上午1只40呎貨櫃(15.6公噸)封櫃，預估8至9天可在日本上市，農業局說，南市鳳梨採收逾7成5，價格也回穩，每公斤平均拍賣價，由半個月前約20元來到目前約25元，後續還是要步步為營。

台南市長黃偉哲今年3月初率隊到日本九州拿下鳳梨鮮果訂單，近期陸續出貨，黃偉哲今前往麻豆宏新青果合作社視察集貨包裝流程，同時為裝滿台南新鮮鳳梨、準備銷往日本通路的40呎貨櫃(15.6公噸)進行封櫃。

這批鳳梨規格每件10公斤裝，約6至8顆，甜度逾10多度，日本永旺超市江口部長也特別來台出席記者會，立委郭國文及市議員陳秋宏、尤榮智等也前來關心。

黃偉哲表示，這次鳳梨啟運到日本，打入非常強的永旺超市及零售系統，相當不容易。黃強調，鳳梨從田間採收後，大概2天內就要裝櫃外銷，經過1星期船期抵達日本，約8至9天可上市，過程冷鏈非常重要，未來合作要長長久久，品質就必須穩定。

黃偉哲稍早也陪同江口到關廟看鳳梨產地，體驗現採鳳梨，還當場鮮吃，江口對鳳梨品質讚不絕口，稱讚台南鳳梨品質很高，在日本很有人氣。江口感謝台南過去對九州幫助，為紀念兩地的情誼，也帶來一隻熊本熊送給黃偉哲。

據知，這批鳳梨每顆在日本行情平均約台幣110元左右，比台灣約高1倍，但品質嚴選，明顯優於坊間鳳梨。

農業局長李建裕表示，目前正值台南鳳梨產季，此次通路預計5月至少還會再出2櫃40呎約30噸鳳梨鮮果。此外，上周另一家日本商社(自然屋物產株式會社)代表也親臨台南產區，品嘗台南鳳梨讚不絕口，當場指定出貨(預計出1櫃)。

農業局近期除針對鮮果以及加工產品陸續啟動外銷作業，並預計於群馬縣赤城山全日本最大「前橋赤城道の駅」上架販售台南農特產。