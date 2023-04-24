缺工嚴重…嘉縣5間公司申請移工留用 轉任中階技術工

少子化問題延伸，各行各業面臨缺工，嘉義縣已有5間公司申請移工留用，一間公司為解決人力短缺問題，今年2月留用1名資深技術移工，轉任中階技術人力，只要再工作5年，就可取得永久居留權；縣府提醒，應依法提撥勞工退休準備金，未提撥將處2萬元以上30萬元以下罰緩。

勞青處表示，許多公司近幾年受疫情、景氣影響，面臨人力短缺及技術斷層，國內人才求之不易，響應勞動部移工留才久用方案，紛紛與移工協商，轉為中階技術人員，並申請開立勞工退休準備金專戶，每月提繳勞工薪資總額2%退休金，減少公司培育人才時間與成本。

勞青處表示，移工轉為技術人才是未來趨勢，目前已有5間公司完成移工留用，雇主若將移工轉為中階技術人力，移工沒有在台工作年限限制、無須再繳納就業安定費，且轉換後再工作滿5年即可申請永久居留。

勞青處長陳奕翰說，移工久用方案有助於解決企業人力短缺問題，但需依法每月提撥勞工每月薪資總額2%-15%作為勞工退休準備金至專戶存儲，如有勞工退休準備金設立及法令問題，可洽詢嘉義縣政府勞青處勞資關係科05-3620123轉8025、8026。