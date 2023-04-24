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柴油車調修燃油控制系統補助最高8萬元 申請只到今年底
環保署推動柴油車調修燃油控制系統，最高補助8萬元，嘉義縣已有868輛柴油車調修燃油控制系統及加裝空污染防制設備，嘉義縣環保局今表示，柴油車調修燃油控制系統的補助申請只到今年底，可把握機會至保養廠調修。
嘉義縣環保局今天公布數據，自民國106年起至111年底，嘉義縣大型柴油車完成純報廢、汰舊換中古或換新共1036輛，調修燃油控制系統及加裝空污染防制設備868輛，調修可提升車輛工作效率，也延長車輛使用壽命。
環保局長張輝川說，老舊柴油車恐增加環境污染，嘉義縣目前柴油車汰舊換新，換算每年減少細懸浮微粒約24.2公噸，氫氧化物約426.1公噸、硫氧化物約0.08公噸，非甲烷碳氫化合物約35.3噸排放量，對改善空氣品質有極大助益。
嘉義縣環保局表示，車輛汰舊換新「空氣污染物減量補助辦法」、「溫室氣體減量獎勵辦法」，補助期間至2024年底止，凡出廠滿10年以上的柴油小客貨車、大客貨車或遊覽車汰舊換新純（油）電小客貨車，依不同車種發獎勵金，可上行政院環保署車輛汰舊換新抵換媒合平臺查詢。
車輛汰舊換新抵換媒合平臺：https://reurl.cc/jlj4yn
大型柴油車調修燃油控制系統相關資訊：https://reurl.cc/Q4kl59
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