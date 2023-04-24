「全家人祝福社會的管道」 南市2寄養家庭獲全國績優

衛生福利部為肯定寄養家庭對兒童少年的投入與付出，每3年辦理績優寄養家庭獎勵表揚，台南市陳璡陞、黃竩婷及陳運和、謝美2對夫妻獲獎。市長黃偉哲表示，寄養家庭是孩子的安全避風港，感謝寄養家庭願意打開家門，成為孩子生命中的守護者，也邀請更多人加入寄養家庭行列，共同用愛陪伴孩子平安、健康長大。

社會局指出，寄養媽媽黃竩婷原為社區保母，為照顧癌末家人，退出社區保母工作，當時黃竩婷與丈夫陳璡陞得知家扶中心正在招募寄養家庭，也申請加入並接受訓練，自此投入寄養服務已滿10年，累計已照顧8名寄養童。

陳璡陞夫婦主要都照顧早產、發展遲緩的特殊安置兒童，他們從不覺得照顧發展需求複雜且困難的小孩是麻煩事，提供高品質的照顧。他們也收養一名出生甫17天的寄養女童，目前收養的女兒已就讀國小一年級，樂於與寄養弟妹相處互動，陳璡陞夫婦將每位寄養童視如己出地付出照顧，是寄養家庭的楷模。

陳運和、謝美夫婦加入寄養家庭15年，至今已照顧7名寄養童。謝美在照顧寄養童過程，總是希望能盡力教導寄養童正向發展，曾經因為寄養童感冒住院治療，如對待自己孩子一樣不眠不休隨側照護，後來因體力不支而病倒，幸好先生陳運和神救援擔起照顧責任，3天3夜在醫院照顧寄養童和謝美。夫婦倆說擔任寄養家庭過程有甘有苦，但一路走來甘之如飴，「這不單是回饋社會的行動，更是全家人一起祝福這個社會的管道。」

社會局長盧禹璁指出，目前南市合格寄養家庭共78戶，照顧寄養兒少61名，但近年來，隨著寄養原因日益複雜及人口結構高齡化影響，寄養家庭召募不易，為號召更多民眾加入寄養服務行列，社會局針對寄養家庭具備保母證照並取得居家托育服務證書者，加發寄養補助費1萬元，希望鼓勵有愛心的民眾共同來參與寄養家庭的服務。