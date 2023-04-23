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女主播玩台南 劉方慈：連空氣也是甜的
女主播劉方慈今天曬出她在台南市岸內糖廠影視基地一系列美照，稱讚到「太好拍了」，市長黃偉哲暖心回應：「台南太陽很大，拍照防曬要記得多擦點」，並推薦了他最愛的冠軍果醬，讓劉方慈驚呼「台南不止食物是甜的，連空氣也是甜的！」
劉方慈在台南輕旅行，繼昨日走訪了葉石濤文學紀念館、四草綠色隧道以及台南國華街，感受台南專屬的漫遊生活後，今天走訪溪北，除了追尋後壁菁寮無米樂的長短樹公園，也到鹽水百年製糖工廠遺址改建而成的岸內糖廠影視基地，這座復刻日治時期台北榮町街景的影視基地是全台首座歷史時代場景，讓劉方慈忍不住狂拍照，在粉絲專頁與粉絲分享。
黃偉哲貼心提醒她要記得塗抹防曬，也特別推薦了之前榮獲世界冠軍的甜玉軒，讓劉方慈品嘗台南的甜蜜。劉方慈也如約探訪新營的辻間創生聚落，並ig上傳製作果醬的限時動態，直呼「台南不止食物是甜的，連空氣也是甜的！」
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