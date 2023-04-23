立委初選民調倒數 民進黨南市「惠慧內戰」大咖助陣

民進黨南市立委初選「惠慧內戰」進入最後巷戰；拚連任的賴惠員今天獲立委蘇巧慧站台讚許，轉達父親、行政院前院長蘇貞昌對賴十分肯定；賴也再次要求對手郭貞慧說明選舉經費來源；郭貞慧則舉行草地音樂會，喊出「換人做看看才有辦法更好」，隔空回擊，若自己有拿不該拿的錢，隨時退出初選。

賴惠員於新營區「曬書店」咖啡廳辦親子活動，立委蘇巧慧針對媒體提問，郭貞慧質疑賴惠員任內缺政績，蘇巧慧說，賴惠員為故鄉爭取200億元經費，另老農年金每月增加1000元、台南老人免繳健保費賴帶頭努力推動，最重要已提出0到15歲補助統統加3000元，民進黨團會全力相挺這個政策。

賴惠員也再次質疑，郭貞慧買水岸豪宅3700萬和接近天價的競選經費何時公布？初選花錢規模，完全超越總統級花費。這些經費來源應出面說清楚。

郭貞慧今在新營南瀛綠都心公園舉行「大溪北，幸福下一站」草地音樂會，南市前副市長顏純左、市議員吳通龍等人到場力挺，本土牙醫代表林豫芬贈送巨型牙刷，希望「刷掉政壇汙垢」，郭的胞妹郭靜怡致詞，稱讚姊姊性格拚命，絕對有能力當稱職立委。