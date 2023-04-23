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最餓的1年！大甲媽祖隨香人潮多 多到沿途供餐不夠吃

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導
今天時近夜晚，許多隨香信徒肚子餓了，大排長龍排隊領便當餐。記者陳雅玲／攝影
今天時近夜晚，許多隨香信徒肚子餓了，大排長龍排隊領便當餐。記者陳雅玲／攝影

大甲進香團進入第2天，沿途隨香信徒愈往南人愈多，「人超多！」信徒說，他們從彰化開始隨香，一路往南走，人比往年多出很多，多到連沿途免費供應的餐食都不夠吃，可說是「最餓的一年！」。

大甲進香團今年隨香人潮逾10萬人，且沿途半路加入的人，愈往南人愈多，在進入雲林縣境前人潮聚集，每過一個縣市人就再增加，使得原本預定下午五點進入雲林，直至晚間近七點依舊不見神轎蹤影，但在西螺大橋雲林端接駕的人潮早就擠得水洩不通。

神轎隊伍前進的速度十分緩慢，使雲林接駕人潮從白天等到晚上，據從彰化加入隨香的陳姓信徒說，因疫情解封，今年大甲進香遶境恢復正常，使參加的人比往年多出很多，使沿途備餐的免費餐食攤都不夠吃。

西螺新天宮指出，今年因人比較多，準備的餐點數量比往年多，兩天往返共約花費逾兩百萬元，以菜頭粿、炒青菜、米糕等米食為多，還包括水果點心。

陳姓信徒說，過去路邊用餐隨手拿都有，但今年很多供餐攤很早就被取光，原以為沿路都有吃的，不必擔心也沒有自備，沒想到走一大段路都吃不到東西，連網紅藍白拖也在臉書發問哪裡有吃的，善心民眾提供的食物，一下子就發完了，可說是「最餓的一年」。

大甲進香團的哨角隊今天下午約四點就抵西螺大橋等候大甲媽神轎，但直至入夜仍未見神轎到來。記者陳雅玲／攝影
大甲進香團的哨角隊今天下午約四點就抵西螺大橋等候大甲媽神轎，但直至入夜仍未見神轎到來。記者陳雅玲／攝影

大甲媽祖 遶境

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