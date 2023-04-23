雲林創設「微冊角落」 書香遠播南韓設7個閱讀據點

雲林「微冊角落」推廣閱讀有成，幾名熱愛閱讀從雲林遠嫁南韓的林惠玉等人，用閱讀情牽南韓，兩年前將「微冊角落」移植南韓，在釜山創設「共享書櫃」，並積極募書擴點，如今已設有7個共享書櫃站，林惠玉選在今天4月23日世界閱讀日回到雲林，並由文觀處圖書館捐書擴充南韓「共享書櫃」的書籍，跨國傳書香，深具意義。

雲林縣106年起獨創「微冊角落」，推廣至今已超過263家特色店家加入，包含便利商店、輕食餐廳、咖啡店、伴手禮、農場、文化館舍、手作工坊、麵包店、獨立書店、民宿等，讓整個雲林都是圖書館，甚至擴及高雄、澎湖等地區，串連成多元獨特的閱讀地圖。

4月23日是世界閱讀日，雲林縣府在文觀處圖書館舉行一場「用閱讀情牽韓國」捐書儀式，由南韓「Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃」創辦人林惠玉代表接受，縣長張麗善表示，「共享書櫃」是由南韓釜山的台灣人林惠玉、吳香儀、陳琪雯3人於2022年發起創辦，其中林、吳是雲林人，經3人積極募書擴點，目前已設7個共享書櫃站並提供各種中文書，滿足旅韓台灣人閱讀需求。

前幾年因疫情無法回台，如今終能成行，將雲林出版的繪本書籍帶回南韓，讓「微冊角落」書香遠傳海外，閱讀文化情牽南韓。文觀處長陳璧君說，共享書櫃去年將「微冊角落」閱讀運動，推廣至南韓釜山一家Good ol' days - Hotel設立海外第1個加盟據點，還躍上日本ELLE雜誌版面。