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昨才出院說「歡迎來跟我送別」 嘉義市6連霸里長辭世

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嘉義市6連霸里長辭世 市選委會：3個月內補選

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
已6連霸的嘉義市興安里長郭茂忠因病辭世，將於3個月內完成補選。圖／翻攝郭茂忠臉書
已6連霸的嘉義市興安里長郭茂忠因病辭世，將於3個月內完成補選。圖／翻攝郭茂忠臉書

6連霸的嘉義市興安里長郭茂忠，昨天因病辭世，享壽67歲，嘉義市選舉委員會表示，將於3個月內完成補選。

郭茂忠親友昨在臉書貼文，各位敬愛的親朋好友們，里長有最後一件重要的事跟大家報告，「這星期因為感冒肺炎去長庚就醫，經加護病房盡力醫治，在今天早上醫生說我可以痊癒出院囉，目前已經回到我最熟悉的里、最溫暖的家，感謝這段期間所有人對我的關心，很欣慰最後時刻親愛的家人們、還有最可愛小孫子都有陪伴在我身邊。剩下這幾天我還會在家裡，再來就雲遊四海去囉，歡迎來跟我送別，能見到你們我就很開心了，請不要包奠儀跟送花過來喔，沒有空前來也無妨，我祝福各位身體健康一切平安，珍重再見。」

貼文出來引起親友驚訝、不捨，友人表示，當時里長不是因為感冒住院嗎？怎麼最後會這樣？有親友表示，以前和里長常通電話，難怪7、8天前就聯絡不上。

郭茂忠1956年生，畢業於宣信國小、南興國中及南英商工，本屆選舉以746票連任。

嘉義

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