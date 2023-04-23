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台南市地質公園協會成立 守護龍崎牛埔泥岩惡地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎牛埔280餘公頃泥岩惡地於2年前被畫為地質公園及自然保留區，今天成立地質公園協會。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔280餘公頃泥岩惡地於2年前被畫為地質公園及自然保留區，今天成立地質公園協會。圖／台南社大提供

台南龍崎牛埔280餘公頃泥岩惡地於2年前被畫為地質公園及自然保留區，今天成立地質公園協會，也是國內現有10個地質公園中，第2個成立的協會。環團表示，過去申請入內參觀及調查，手續太麻煩，期待地質公園協會成立後為對口單位，簡化申請程序；農業局表示，需與退輔會國產署討論，若獲同意就可實施。

台南市地質公園協會由牛埔里前里長陳泰祥等人發起成立，台師大教授蘇淑娟表示，地質公園是由下而上的力量，卻也是不可思議的力量，國內現有10個地質公園，但之前僅有台東成立地質公園協會，高雄市原本也要成立，卻胎死腹中。台南從發起設置地質公園到畫設僅2年，且不到2年又成立地質公園協會，速度之快，彰顯台南是塊寶地。

農業局森保科長朱健明表示，原退輔會彈藥工廠內有36棟沒水沒電的建築物，如何維護、管理還須和國產署、退輔會討論，目前農業局每周都有派員清除雜草及環境維護，另也委託台大教授林俊全編寫地質公園經營管理計畫書，正向中央爭取經費。他強調，之前是快跑，但動作沒銜接上，現在要走穩，做到最好。

西拉雅風景區管理處強調「愈在地，愈國際」，應彰顯地方特色，不要有太多人為設施，就如二寮觀景台，就只有觀景台與廁所，沒有太多開發。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，期待趕快對原龍崎工廠地目變更為國保一、國保二，另對人為空間環境及道路做好整理，也希望在地老人家能貢獻黃金10年，為遊客解說龍崎工廠設立前到目前地貌改變的故事，並鼓勵青年返鄉服務或移居牛埔，成就美事。

他說，目前申請進入地質公園手續很麻煩，希望地質公園協會成立後成為對口單位，要團體導覽、進入研究，可直接向協會申請，省去不必要的流程。農業局表示，需與退輔會、國產署協商，若獲同意，就可以地質公園協會為對口單位。

台南龍崎牛埔280餘公頃泥岩惡地於2年前被畫為地質公園及自然保留區，今天成立地質公園協會。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔280餘公頃泥岩惡地於2年前被畫為地質公園及自然保留區，今天成立地質公園協會。圖／台南社大提供

台南 退輔會 國產署

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