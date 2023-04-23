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嘉義家扶愛心園遊會 郭健安等10自強兒童受表揚
嘉義家扶中心上午在嘉義大學新民校區，舉辦「疼惜咱ㄟ囝仔」愛心園遊會，有精彩表演節目，也邀請129個愛心攤位共襄盛舉。市長黃敏惠表揚10名嘉義縣市自強兒童，其中罹患肌肉萎縮症的郭健安，雖然雙手無力拿筆吃力，仍堅持完成每份作業且字跡工整，不輕言放棄的態度，讓他的在學成績一直名列前茅。黃敏惠表示，他們用生命寫故事，雖然遭遇種種困境，仍堅強面對，讓人非常感動。
市長黃敏惠表示，嘉義家扶中心協助無數的弱勢家庭兒童和青少年，補足政府無法顧及的偏鄉角落，充分展現社會關懷服務，而每當有新議題待考驗時，也往往扮演重要角色。
家扶中心從扶助的1300名兒童中，遴選出10名自強兒童；其中就讀中埔國中三年級的郭健安，國小二年級時，被診斷罹患肌肉萎縮症，逐漸無力起身，需仰賴輪椅代步，雖然雙手逐漸無力，卻不減學習熱情，拿筆相當吃力的他，堅持完成每份作業且字跡工整，不輕言放棄的態度，讓他的在學成績一直名列前茅。
郭媽媽說，在小學2年級時發現兒子的動作比較慢，還常常跌倒，經醫師診斷出是罹患肌肉萎縮症，慢慢退化，但兒子不畏艱苦努力學習，功課都保持全班1、2名，只是動作比較慢。今年將面臨升高中考試，郭健安將目標放在嘉義高中，郭媽媽則將校園內無障礙空間列入考量。
家扶中心表示，辦理愛心園遊會已經超過46年，今年有129個攤位，感謝社會大眾的支持和認同。家扶基金會倡導兒童保護概念，今年度口號呼籲「陪孩子、挺父母、合宜管教、好好說愛」，中心也在園遊會中，規劃兒童保護闖關活動，鼓勵父母多與孩子互動，並重視兒童保護議題，讓大家一起「用愛包圍」，打造堅固的社會安全網。
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