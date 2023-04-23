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有事青年行動提案競賽開跑 黃敏惠：整個城市都是學習場域

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
第四屆有事青年行動提案競賽啟動。圖／嘉義市政府提供
第四屆有事青年行動提案競賽啟動。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府連續4年辦理「有事青年行動提案競賽」，今年首創「城市戰隊陪跑」機制，由在地深耕的業師團指導青年，全程陪伴團隊行動，讓青年行動更具深度且成熟。今日在嘉義舊監獄聚落群，市長黃敏惠率領市府團隊、戰隊導師及歷屆學長姐組成應援團，共同開啟「有事行動門」，宣告活動開跑。

市長黃敏惠表示，「有事青年節」已經成為嘉義市重要的年輕人品牌。市府團隊提供社會網絡鍊結，與年輕人共同努力，從做中學習，把青年力量轉化成實際行動力。青年朋友具有創造力、願意實踐、願意行動，更重要的是，擁有不怕失敗的勇氣，不斷的自我挑戰。面對多元多變的社會，整個城市都是年輕人的學習場域，也是努力實現夢想的場域。

今日活動邀請第3屆進階組第一名的隊長宋禹樂，分享大學畢業後，用行動經驗銜接職場；也請來得到高中職組第一名的丁葴錡，暢談參與行動，如何面對 108 課綱的挑戰、如何把行動經驗化為學習歷程，在入學申請面試時加分，成功推甄進入台北教育大學。

市府智慧科技處表示，2019年起搭建「有事青年」的政策品牌，以多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與為核心。提供發揮行動力的舞台，自2020年首創第1屆行動提案競賽，鼓勵青年探索議題；2021年導入設計思考方法，更連結業師陪伴制度引領青年；2022年深化與高中職及大專院校的合作，連結108課綱及學習歷程，連續3年扶植來自全國30間學校所組成的73個團隊。有事青年踴躍提案，活動報名至5月12日止。

嘉義市第四屆有事青年行動提案競賽啟動業師群。圖／嘉義市政府提供
嘉義市第四屆有事青年行動提案競賽啟動業師群。圖／嘉義市政府提供
歷屆學長姊分享，故事留聲宋禹樂。圖／嘉義市政府提供
歷屆學長姊分享，故事留聲宋禹樂。圖／嘉義市政府提供
第四屆有事青年行動提案競賽啟動。圖／嘉義市政府提供
第四屆有事青年行動提案競賽啟動。圖／嘉義市政府提供
歷屆學長姊分享，行動派三人組丁葴錡。圖／嘉義市政府提供
歷屆學長姊分享，行動派三人組丁葴錡。圖／嘉義市政府提供

青年 團隊 嘉義

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