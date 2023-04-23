超多泡泡！嘉縣缺水仍辦潑水節 上萬泡泡齊飛場面壯觀

春雨注入水庫無感，嘉義縣水情持續吃緊，恰逢東南亞國家潑水節盛事，縣府今在水上舊公所前舉辦嘉柬動泰好玩潑水節嘉年華，以泡泡槍代替傳統潑水，節水同時也讓新住民感受節慶氣氛，吸引百個新住民家庭參加，場面熱鬧盛大。

春雨降臨，卻沒下在水庫集水區，嘉義縣缺水窘境持續，曾文水庫只剩6.8%，有效蓄水量3442萬立方公尺；仁義潭水庫22.4%，有效蓄水量556.9萬立方公尺；蘭潭水庫25.1%，有效蓄水量232.35萬立方公尺。

縣長翁章梁說，嘉義縣約有1.3萬名新住民，其中來自東南亞新住民有5700多人，潑水節是柬埔寨、泰國的新年習俗，潑水象徵祈福及去除霉運，今年因旱災缺水，以泡泡代替潑水，讓新住民感受過節氣氛。

立委蔡易餘說，新住民是台灣重要的夥伴，定居孕育下一代，為台灣增加許多新生人口，雖然今年缺水，但仍舉辦東南亞最重要的潑水節，展現創意以泡泡代替水，盛大舉辦潑水節，有上百名新住民帶孩子參加，相當熱鬧。