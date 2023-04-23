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響應世界閱讀日打造書香台南  布可星球很給力！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，提升學生閱讀力。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，提升學生閱讀力。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界閱讀日，台南市政府表示，根據教育部公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，南市連續5年榮獲整體閱讀力表現績優城市，其中民眾每人擁書冊數、借閱冊數、到館次數、持證比例表現以及網站資源使用次數指標，都獲績優城市獎，顯見台南市閱讀力穩健成長。 

2022年台南市民平均每人到圖書館的次數為4.53次，顯見圖書館已成為民眾假日休閒的好去處，在閱讀風氣方面，去年平均每人借閱5.71冊，居六都第3。

台南市政府指出，全市有46座公共圖書館、438萬多冊紙本館藏，數位館藏方面，則有約13萬餘冊為計冊服務，另1萬多冊為買斷。值得一提的是，永康新總圖開館啟用後，不僅獲得2022國家卓越建設獎，也獲網路評為「此生必去！全台特色圖書館」之一。

 台南市2020年首創建置「布可星球」，針對高中、國中、國小不同階段學生推薦適合的書籍，透過趣味的遊戲化設計，加強閱讀動機，自推出以來，已有近10萬名學生加入閱讀挖礦，也累積約1800萬以上人次上線瀏覽。去年更進一步建置「布可小星球」平台，提供幼兒園兒童讀物，已超過14萬人次瀏覽。 

台灣師範大學針對全市2700餘名學生做4個月的追蹤。國中小學生使用「布可星球」後閱讀能力進步幅度，普遍大於沒有使用的學生；另外，「布可星球」也大幅提升中低閱讀成就學生的閱讀能力，國小組閱讀進步人數達70%，國中組則為66%。

台南 圖書館 小學

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