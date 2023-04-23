聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南學甲清潔隊員拾獲絕版鈔票 拾金不昧報警傳佳話
台南市政府環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，昨執行清運大型家具時，發現已絕版的100元、50元鈔票及金飾品一批，市價約2萬元，兩人拾金不昧報警。其中，賴啟豪已是二度勤務時意外發現金飾，地方傳為美談。
環保局清淨家園管理科說，學甲清潔隊昨清運大型家具時，一車共載了3戶的家具，當時隊員賴啟豪與陳福成發現現金及黃金戒指、銀項鍊及玉鐲等，其中有好幾張絕版的100元、50元紙鈔，另外還有日幣，兩人立即回報並至警局報案。
巧合的是，這已是隊員賴啟豪第二次清運或處理廢傢俱時發現金飾，同仁打趣有如「過路財神」。賴表示，上次撿到金飾很快就物歸原主，心中很有成就感。
學甲區清潔隊長吳順麗說，尚未找到失主讓事件圓滿落幕，但隊員拾金不昧的精神仍值得嘉許，她也提醒民眾，在排出老舊家具時，記得翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜。
環保局長許仁澤說，平均約2、3個月，就會發生一次丟垃圾「順便」把貴重珠寶丟進垃圾車，或排出汰舊家具時忘了把現金及首飾拿起來等小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已，更彰顯環保局團隊工作廉潔自我要求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言