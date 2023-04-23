台南學甲清潔隊員拾獲絕版鈔票 拾金不昧報警傳佳話

台南市政府環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，昨執行清運大型家具時，發現已絕版的100元、50元鈔票及金飾品一批，市價約2萬元，兩人拾金不昧報警。其中，賴啟豪已是二度勤務時意外發現金飾，地方傳為美談。

環保局清淨家園管理科說，學甲清潔隊昨清運大型家具時，一車共載了3戶的家具，當時隊員賴啟豪與陳福成發現現金及黃金戒指、銀項鍊及玉鐲等，其中有好幾張絕版的100元、50元紙鈔，另外還有日幣，兩人立即回報並至警局報案。

巧合的是，這已是隊員賴啟豪第二次清運或處理廢傢俱時發現金飾，同仁打趣有如「過路財神」。賴表示，上次撿到金飾很快就物歸原主，心中很有成就感。

學甲區清潔隊長吳順麗說，尚未找到失主讓事件圓滿落幕，但隊員拾金不昧的精神仍值得嘉許，她也提醒民眾，在排出老舊家具時，記得翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜。