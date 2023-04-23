全中運登場寫青春篇章 台南搶下13金、13銀、10銅

全國中等學校運動會昨日在新竹縣開幕，已有多個項目已提前登場，台南市已搶下13金、13銀、10銅，共36面獎牌的佳績，體育局表示，南市共有980名菁英選手參賽，市長黃偉哲期勉小將持續爭取佳績，為青春寫下精彩的篇章。

體育局長陳良乾表示，到目前為止，台南網球小將共獲得2金5銀2銅，其中善化高中在高男組網球團體賽、雙打賽以及混合雙打賽成績亮眼；另外軟式網球賽場也傳出佳績，高女組單打賽事由後壁高中吳佳穎順利將金牌留在台南市，後壁國中黃育慈及西港國中鄭家蓁也獲得單打金牌及銅牌，目前累積2金1銀，接下來還有五天賽事，台南小將的表現精采可期。

黃偉哲說，南市幅員廣大，無論是溪南地區或溪北地區皆有設置體育班以及專項運動團隊，從國小至高中三級銜接完整，讓選手可就近訓練，市府也每年穩定挹注培訓資源，長期下來維持臺南市選手成績穩定發展。

陳良乾說，今年全中運於4月22日至27日在新竹縣各競賽場地舉行，緊接著2023年全國運動會將於10月21日至26日在台南各地熱烈開賽，目前各賽場正全力準備，歡迎市民朋友一起為台南小將加油打氣。