鄭文燦：雲林將成立農民醫院 虎科大籌設農學院

行政院副院長鄭文燦今天在雲林表示，虎尾科技大學籌備成立農學院發展有機農業，將協調教育部促成；另外，農委會照護農民健康，協助台大醫院虎尾院區成立「農民醫院」。

鄭文燦今天與總統蔡英文視察雲林縣馬光有機集團栽培區致詞時表示，政府全方位照護農民並推動有機農業，將依有機農業促進法增加有機認證與行銷通路補貼。

另外，台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區成立農民職災健康中心已經成型。鄭文燦強調，這屬於高齡醫學領域，農委會將編列預算協助設置照顧農民的主題醫院。

雲林馬光有機集團栽培區目前由虎科大協助經營，校方今天向蔡總統簡報時，希望成立農學院擴大發展有機農業與研發新式農耕技術，鄭文燦回應表示，將協調教育部在虎科大成立農學院。

鄭文燦說，近200公頃的馬光有機集團栽培區是台灣有機農業的搖籃，未來會灑豆成兵，以後會有更多青農從這裡出發，帶動台灣新的農業，這裡有經驗、有技術、也有創新，是讓台灣有機農業更具有競爭力的起點。目前台灣有機栽培面積已近2萬公頃，具生產履歷者達8萬公頃。