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蔡英文3年前贈匾給朝天宮 今天才揭匾原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾，水匾上書寫著「庚子年」所贈。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾，水匾上書寫著「庚子年」所贈。記者蔡維斌／攝影

總統蔡英文今天下午抵雲林縣北港朝天宮揭匾，場面盛大，因逢假期進香人潮絡繹不絕，朝天宮慎重其事仍將大殿淨空，由總統蔡英文和朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持揭匾儀式，當這面「善願必佑」大匾揭開，滿堂喝采，廟方人員也感觸此匾「揭來不易」，因為這面匾額歷經3年今天終能如願正式揭開面紗。

3年前2020年正逢「庚子年」，農民曆記載為流年不順之年，當年疫情肆虐，旱洪災變頻仍，為祈求風調雨順、國泰民安，總統蔡英文贈匾給國內媽祖廟總本山的北港朝天宮，題字「善願必佑」，期待媽祖庇佑萬民安康，疫情遠離。

事隔3年如今已2023年，總統蔡英文今天下午在行政院副院長鄭文燦、立委蘇治芬等人陪同下，抵朝天宮舉行揭匾儀式，朝天宮董事長蔡咏鍀率全體董監事、北港鎮長蕭美文等一起團拜後，共同主持揭匾。

當這面「善願必佑」大匾揭開後，全場掌聲，有民眾深表感動。由於這面匾額書寫的年份為「庚子年」，距今已有3年，為何3年前贈匾今天才揭匾也引人好奇。

廟方人員說，該匾確為3年前所贈，因當時正逢疫情，揭匾儀式幾次被迫延期，後來又逢董事長蔡咏鍀母親仙逝，使總統府原訂的揭匾時日又再延期，幾番順延，這面匾額曾多次披上彩巾卻又臨時取消，匾額掛了又摘下，反覆多次波折、協商，終於敲定今天得以順利揭匾。

因此，知情人士對於這面匾額殷盼3年才得以揭開面紗與民相見，更感珍貴，他們說，這象徵著「善願」得來不易，善男信女將得「必佑」，萬眾平安。

總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾，各界均感欣悅。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾，各界均感欣悅。記者蔡維斌／攝影

總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能到朝天宮揭匾，蔡總統神情顯得愉悅。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能到朝天宮揭匾，蔡總統神情顯得愉悅。記者蔡維斌／攝影

總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文3年前贈匾給北港朝天宮，事隔3年經多次展延，今天終能揭匾。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 蔡英文 疫情

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