台南竹溪整治不做半條 水質淨化場設計費到位
台南市南區竹溪是舊城區唯一荒野型河川，經第一期環境改善後，已成美麗景點，但上游每天仍有3萬多噸的廢水排入溪內，下游臭味難聞。環團表示，水質沒改善，河川再美也沒用。水利局表示，目前已也爭取到經費，進入水質淨化場設計階段。
竹溪起源於東區，來到東區、南區、中西交接的健康路、大同路口處，走出封閉型水溝，轉為露天的自然河川，流經體育公園、哈赫納爾森林、南山公墓後經大排出海，上游每天排入竹水溪的民生廢水約6萬公噸，市府推動竹溪水環境改善計畫，第一期斥資逾10億元已在3年前完工，但每天僅有有2萬多噸的廢水處理後放流，仍有3萬多噸廢水未處理，以致竹溪橋以下，溪水仍散發臭味。
目前第2期的竹溪水環境改善計畫正施工中，著重在體育路竹溪橋與國民路金湯橋間哈赫納爾森林的河段，此河段是未開發森林，市府採低密度開發，保育水岸自然生態，並配合整體空間整理及亮點營造，設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，預計今年底完工。
台南社大環境小組研究員晁瑞光說，哈赫納爾森林的美麗相逢是大家的期望，但若竹溪的水質沒徹底改善，漫步在溪畔卻聞到臭味，景色再美也沒用，早日改善水質最重要。另飛靶場就在溪旁，數十年來無數的鉛彈落在溪裡、地上，以及有人亂倒廢棄物，應利用第2期計畫清除；而靠近體育場的竹溪寺入口處過去有交通死角，易發生車禍也應一併改善。
水利局表示，爭取設置第2期水質淨化場已多年，最近環保署已撥下1900萬元的設計費，預計年底完成設計，期待建造經費明年能獲核准，徹底改善竹溪水質。另目前在飛靶場有設攔網，防鉛彈頭掉入溪裡，以及施工中逐步清除鉛彈頭與廢棄物；竹溪寺入口附近鐵皮屋已拆除，將闢建廣場，改善交通。
市議員林美燕表示，之前第一期計畫居民為了水質淨化場興建而有紛爭，希望第二期能做得更好，未來淨化場的興建也必須先與居民做好溝通，而下游火葬場的排水也應同步做好，免得上游做好了，下游又有汙水排入。
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