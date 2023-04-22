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澎恰恰重逢失聯41年好友林聰明 原來是他引介走演藝界

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
資深藝人澎恰恰（左）昨晚與兒子到嘉義市文化路夜市知名林聰明砂鍋魚頭用餐，與睽違41的好友林聰明（右）重相逢。圖／取自澎恰恰臉書
資深藝人澎恰恰（左）昨晚與兒子到嘉義市文化路夜市知名林聰明砂鍋魚頭用餐，與睽違41的好友林聰明（右）重相逢。圖／取自澎恰恰臉書

資深藝人澎恰恰身陷債務風波，發展泡菜事業努力還債。昨晚與兒子到嘉義市文化路夜市知名林聰明砂鍋魚頭用餐，與睽違41的好友林聰明重相逢，兩人回憶過往歲月，交流創業心得，澎恰恰貼臉書直呼：「緣，妙不可言。」林聰明說，當年他介紹澎恰恰到他茶樓唱歌，走上演藝界。

澎恰恰發文說，到林聰明砂鍋魚頭吃飯，回想起民國71年曾在嘉義當郵差，晚上在一間茶樓唱歌，當時茶樓經理「三條」也是同梯，兩人在當兵時一起摸索吉他指法，退伍後對方還引薦他到茶樓唱歌，後來他到台北發展踏入演藝圈後，與三條失去聯繫。

懷念年輕時期在嘉義的歌唱生涯，澎恰恰透露好友三條白天推著餐車在賣小吃，晚上到茶樓做經理管事，沒想到時隔多年，竟因這次意外到餐廳吃飯，發現如今年營業額破億的林聰明老闆，就是當年的好友三條。

「言談中發現我很像是他失散多年的老朋友，一聊還真的讓我把埋藏多年的記憶都找回來了，我跟三條在年輕剛奮鬥的時候相識，多年後的相遇本該都功成名就。」

林聰明說，他當兵被編「111」號，台語綽號稱「三條」，澎恰恰因本名難唸，取綽號「澎仔」，「澎仔」比他大1歲，當時「澎仔」在當郵差送信，他介紹「澎仔」到他與朋友合夥的茶樓唱歌，主唱午茶場，「澎仔」當時唱民歌，每月付7500元酬勞給「澎仔」，兩人各自發展，沒想到，隔41年重相逢，「澎仔」來找他女兒佳慧推銷泡菜，重相逢只談往事。

資深藝人澎恰恰（右二）昨晚與兒子到嘉義市文化路夜市知名林聰明砂鍋魚頭用餐，與睽違41的好友林聰明（左三）重相逢，雙方家人開心合影。圖／取自澎恰恰臉書
資深藝人澎恰恰（右二）昨晚與兒子到嘉義市文化路夜市知名林聰明砂鍋魚頭用餐，與睽違41的好友林聰明（左三）重相逢，雙方家人開心合影。圖／取自澎恰恰臉書

嘉義 餐廳 澎恰恰

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