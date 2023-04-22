影／台南辦「環讀世界大富翁」闖關 黃偉哲代言很熱鬧

台南永康市立總圖書館下午舉辦「2023世界閱讀日 in Tainan-環讀世界大富翁」活動，請來黃偉哲代言推廣閱讀風氣，黃偉哲上台主持世界小常識有獎徵答欲罷不能，沿途發糖果給小朋友，鼓勵大家多讀書、了解本土與世界各國文化。

總圖書館推出闖關遊戲、美食文創市集，邀請永康大橋國中、三村國小表演，市圖館長楊馥菱與市議員陳秋萍、黃肇輝等到場參與。黃偉哲化身關主與小朋友互動，場面熱鬧，吸引更多親子加入闖關活動，體驗世界各國不同文化。

圖書館表示，配合世界閱讀日以「環讀世界」為靈感，規畫「環讀世界大富翁」閹關遊戲，讓讀者透過遊戲學習本土及各國語言、詩歌、風俗、美食等文化，再搭配「環食世界」美食文創市集，邀集異國美食、互動文創攤位，讓人彷彿身處異國，就地環遊世界。

黃偉哲表示，台南市以「文化古都」升格為直轄市，也以「文化古都」放眼世界，來到圖書館不僅知曉台南事，還能閱讀學習全世界的知識。

市立圖書館表示，市民熱愛閱讀，不管是借閱冊數或到館人次都逐年成長，教育部公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台南連續5年榮獲整體閔讀力表現績優城市，在閱讀力評比的「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」「民眾持證比例表現」以及「民眾每人網站資源使用次數」指標都獲績優城市獎。