響應世界地球日 嘉義市小朋友嘉油鐵馬道與耆老走讀交流
今天世界地球日，歡慶嘉義市嘉油鐵馬道80歲生日，幸福幼兒園上午舉辦慶祝活動，戲劇演繹鐵馬道生態及歷史起源、表演自創兒歌感謝鐵馬道；精忠國小由圖書志工帶領師生和世界展望會合作，舉辦閱讀活動。
嘉市嘉油鐵馬道長3.5公里，在世賢路與民生南路站之間，與幸福幼兒園毗鄰，今年80歲，園方結合世界地球日在鐵馬道舉辦「嘉油喜事」慶祝活動，邀請社區長者慶祝。
教育處長林立生代表市長黃敏惠參與喜事，園方邀請和鐵馬道一樣滿80歲耆老蔡設訓分享鐵馬道，將大家帶到鐵馬道上有火車行駛的年代，勾起現場許多長者的兒時記憶。
精忠國小由圖書志工廖妙卿老師，帶領師生和世界展望會合作，晨光閱讀趣以「看書找金句，閱讀做公益」主題，鼓勵孩子來圖書室找書，花時間看書，發現有感覺的金句和大家分享，家長會和贊助企業幫助師生完成閱讀協助方案，幫助寮國「薩南夏社區」教育重建。
校長楊勛凱說，世界地球日不只是宣示倡議日，需要全民努力為減緩氣候變遷造成危害，為地球永續發展構築更多韌性實踐方案重要提醒，精忠國小參與永續新教育體系，成為雲嘉嘉第一所「碳治理前導學校」，持續為實踐SDGs而努力，為全球2050淨零碳排善盡學校的教育社會責任。
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