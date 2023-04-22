響應世界地球日 嘉義市小朋友嘉油鐵馬道與耆老走讀交流

今天世界地球日，歡慶嘉義市嘉油鐵馬道80歲生日，幸福幼兒園上午舉辦慶祝活動，戲劇演繹鐵馬道生態及歷史起源、表演自創兒歌感謝鐵馬道；精忠國小由圖書志工帶領師生和世界展望會合作，舉辦閱讀活動。

嘉市嘉油鐵馬道長3.5公里，在世賢路與民生南路站之間，與幸福幼兒園毗鄰，今年80歲，園方結合世界地球日在鐵馬道舉辦「嘉油喜事」慶祝活動，邀請社區長者慶祝。

教育處長林立生代表市長黃敏惠參與喜事，園方邀請和鐵馬道一樣滿80歲耆老蔡設訓分享鐵馬道，將大家帶到鐵馬道上有火車行駛的年代，勾起現場許多長者的兒時記憶。

精忠國小由圖書志工廖妙卿老師，帶領師生和世界展望會合作，晨光閱讀趣以「看書找金句，閱讀做公益」主題，鼓勵孩子來圖書室找書，花時間看書，發現有感覺的金句和大家分享，家長會和贊助企業幫助師生完成閱讀協助方案，幫助寮國「薩南夏社區」教育重建。