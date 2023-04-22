快訊

鎮瀾宮總務組志工遭廟方陣頭車撞死 載他的駕駛：根本不知他上車

又一現任綠委被扳倒！黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

把握手機限時優惠！蘋果iPhone 14 Pro Max便宜5千 OPPO這款更下殺1萬2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大阿里山春茶收不到3成 春茶評鑑繳點數砍半

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大阿里山春茶收不到3成，產量大減，縣府主辦及梅山農會承辦的春茶評鑑總繳點數，恐大砍半。圖／梅山太和茶農簡仲賢提供
大阿里山春茶收不到3成，產量大減，縣府主辦及梅山農會承辦的春茶評鑑總繳點數，恐大砍半。圖／梅山太和茶農簡仲賢提供

乾旱缺水影響，嘉義大阿里山春茶產量災損慘重，產量大砍平均僅收3成，茶農無採工忍痛除嫩芽，梅山鄉農會承辦「阿里山高山茶春季優良茶」競賽3天後將截止，但因產量少，目前總繳點數大砍半，農會預估至少減3成以上，總數恐難破600點。

春雨未如預期，大阿里山區茶園乾旱災損，比前年百年大旱更嚴重，梅山茶農賴月琴表示，今年春茶產量慘，是她種茶40年來首次遇到，除乾旱不雨，推測是加上東北季風弱，水氣、雲海太少導致災情更嚴重，她僅收2成，很多茶農因不符成本，乾脆不採，直接忍痛剃掉嫩葉，待下次再採收。

由縣府主辦及梅山鄉農會承辦的2023年阿里山高山茶春季優良茶競賽，今年無延期如期舉辦，報名至4月25日截止，但，今年春茶災損慘烈，目前已繳的青心烏龍及金萱茶組參賽總點數，還不到去年1046點的半數，農會指出，預估參賽總點數、將減少3成以上。

梅山農會主任林明貴表示，今年受大環境氣候影響，春茶產量平均減少5成以上，但評鑑涉及產地鑑別檢驗、農藥檢驗及茶改場場慶等因素，加上評估延後也無法增加效益，所以今年阿里山高山茶春茶仍照原訂計畫舉辦。

梅山農會總幹事黃書賢表示，產量大減，茶農自由交易價位提升是必然趨勢，有聽聞茶商私下搶春茶，每台斤產地批發價已漲至100元，農會是向農民保價，公定價不會漲，有需求者可先預訂。

嘉縣梅山太平今年春茶茶園，遠看一撮翠綠有長芽，一撮深綠未長，不均勻，產量收不到2成。圖／振峰茶園提供
嘉縣梅山太平今年春茶茶園，遠看一撮翠綠有長芽，一撮深綠未長，不均勻，產量收不到2成。圖／振峰茶園提供

農會 阿里山 災損

延伸閱讀

南投竹筍乾旱受創嚴重 林地、農地中央救助不同調

阿里山轎篙筍旱災乾枯 長不出竹筍 連猴子都等著吃

高雄愛玉子乾旱致災損 即日起受理現金救助

阿里山四季茶旅揭幕 邀你體驗多元、精緻及深度的茶旅行程

相關新聞

大阿里山春茶收不到3成 春茶評鑑繳點數砍半

乾旱缺水影響，嘉義大阿里山春茶產量災損慘重，產量大砍平均僅收3成，茶農無採工忍痛除嫩芽，梅山鄉農會承辦「阿里山高山茶春季...

影／高空盪鞦韆比技藝拚膽識 全台獨嘉鞦韆節觀眾驚呼連連

全台獨「嘉」，傳承超過200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高...

迎518國際博物館日 故宮南院推「美好生活節」今登場

迎接518國際博物館日，故宮南院除當日免費入館，也在今天起至5月底止，推出「南院美好生活節」規畫講座、書展及文化體驗等工...

台南市幼兒園招生開跑

台南市幼兒園新生入園招生開跑，台南市教育局表示，112學年度公立及非營利幼兒園招生簡章及名額已陸續公告，對象為學齡滿2歲...

斗南他里霧埤公園 危險滑梯改善重啟

雲林縣斗南鎮他里霧埤公園前年完成整修綠美化後，變成當地親子休憩之處，但有民眾反映，公園內的石座溜滑梯「太彎又太滑」，曾有...

7月起 台南全額補助老人健保

台南市補助65歲以上長者健保終於定案。市長黃偉哲昨宣布，經審慎評估及廣納意見，從今年7月起，在排富條件下，補助65歲以上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦