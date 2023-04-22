大阿里山春茶收不到3成 春茶評鑑繳點數砍半

乾旱缺水影響，嘉義大阿里山春茶產量災損慘重，產量大砍平均僅收3成，茶農無採工忍痛除嫩芽，梅山鄉農會承辦「阿里山高山茶春季優良茶」競賽3天後將截止，但因產量少，目前總繳點數大砍半，農會預估至少減3成以上，總數恐難破600點。

春雨未如預期，大阿里山區茶園乾旱災損，比前年百年大旱更嚴重，梅山茶農賴月琴表示，今年春茶產量慘，是她種茶40年來首次遇到，除乾旱不雨，推測是加上東北季風弱，水氣、雲海太少導致災情更嚴重，她僅收2成，很多茶農因不符成本，乾脆不採，直接忍痛剃掉嫩葉，待下次再採收。

由縣府主辦及梅山鄉農會承辦的2023年阿里山高山茶春季優良茶競賽，今年無延期如期舉辦，報名至4月25日截止，但，今年春茶災損慘烈，目前已繳的青心烏龍及金萱茶組參賽總點數，還不到去年1046點的半數，農會指出，預估參賽總點數、將減少3成以上。

梅山農會主任林明貴表示，今年受大環境氣候影響，春茶產量平均減少5成以上，但評鑑涉及產地鑑別檢驗、農藥檢驗及茶改場場慶等因素，加上評估延後也無法增加效益，所以今年阿里山高山茶春茶仍照原訂計畫舉辦。